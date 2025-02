Wahnsinn bei "Bares für Rares": Sperrmüllfund sorgt für Mega-Preis

Detlev Kümmel (56) nimmt sich des Koffers an und erklärt zunächst, dass das französische Designerlabel 1854 in Paris gegründet worden ist.

Moderator Horst Lichter (63) will sofort wissen, wo der Kandidat das gute Stück herhat. "Bei uns gab es damals einen Sperrmüll und meine Frau hat es gesehen", verrät Jürgen dem verdutzten Entertainer, der staunt: "Du erzählst mir jetzt nicht ernsthaft, dass das Ding beim Sperrmüll gestanden hat!"

Jürgen Walz aus Rastatt hat ein sperriges Objekt mit in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln mitgebracht. Genauer gesagt hat der Verwaltungsfachangestellte einer Steuerkanzlei einen Reisekoffer von Louis Vuitton dabei.

Julian Schmitz-Avila (38) darf sich schlussendlich über die Rarität freuen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Hier habe man jetzt einen Koffer, der zwischen 1900 und 1914 angefertigt worden sei. "Wenn man es ganz genau eingrenzen will, muss man die Seriennummer überprüfen", erzählt Detlev Kümmel.

Stolze 10.000 Euro möchte Jürgen Walz für seinen Sperrmüll-Fund haben.

"Der Marktwert liegt bei 12.000 bis 15.000 Euro. Es kann aber deutlich, deutlich teurer werden", schätzt der Experte.

Im Händlerraum zeigen sich die Protagonisten erst mal froh, dass der Koffer noch ein Innenleben hat.

Los geht es mit 2000 Euro und es ergibt sich ein Bietergefecht aller Händler, bis man bei 5000 Euro angekommen ist.

Dann möchte Julian Schmitz-Avila (38) wissen, wie hoch denn die Expertise gewesen sei. "12.000 bis 15.000 Euro", verrät der Kandidat, was bei den Anwesenden für Schnappatmung sorgt. "Das sehe ich nicht so! Das sehe ich wirklich nicht so", zeigt sich der 38-jährige Kunst- und Antiquitätenhändler überrascht.

War es das mit dem Verkauf des Koffers für Jürgen Walz? Nein! Denn Julian Schmitz-Avila und der Verkäufer einigen sich auf 8500 Euro, sodass der Koffer doch noch über den Tisch geht.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.