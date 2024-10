"Bares für Rares"-Hammer: Experte übersieht Detail, im Händlerraum geht die Post ab!

Der edle Reisewecker Luxusuhren-Manufaktur "Jaeger-LeCoultre" wechselte in der Sendung für satte 1300 Euro den Besitzer. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Juwelierin startet mit 500 Euro. Damit ist der maximale Schätzpreis bereits erreicht. Auch, weil Steiger eine Entdeckung macht: Die Uhr ist in einem Lasurstein gehalten, was an den kleinen weißen Punkten in der tiefblauen Fassung zu erkennen sei.

Ein Detail, welches dem ZDF-Experten bei der Begutachtung wohl schlichtweg durchgegangen sein muss. Deutschmanek hatte den Wecker noch für eine absolute Standard-Edition gehalten.

Wolfgang Pauritsch (52) teilt derweil die Meinung seiner Kollegin. "Sie ist wirklich ausgefallen. Und ich glaube, dass das mit Lapislazuli-Objekt eine Sonderedition war, weil die anderen haben anders ausgesehen. Ich habe die so noch nie gesehen", so der Österreicher.

Das kleine, aber feine Detail wirkt sich anschließend natürlich auch äußerst positiv auf den Preis aus. In Windeseile hauen sich die Händler immer höhere Gebote um die Ohren. David Suppes (36) erhält für satte 1300 Euro den Zuschlag. Schätzpreis verdreifacht - Wahnsinn!

"Bares für Rares" läuft von montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.