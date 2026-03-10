"Bares für Rares"-Verkäufer will Mega-Preis haben, dann überrascht die Expertin

Köln - Bei " Bares für Rares " will ein Schwabe ein Silberservice aus China zu Geld machen. Der Verkäufer fordert einen Mega-Preis, doch die Expertin überrascht.

Wolfgang Wögerer aus Stuttgart möchte bei "Bares für Rares" ein Silberservice verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Wolfgang Wögerer aus Stuttgart betritt mit einem Silberservice die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln. Das Geschirr gehöre seiner Lebensgefährtin und sei bereits seit über 100 Jahren im Familienbesitz, wie der 53-Jährige verrät.

"Ihre Urgroßeltern waren um 1900 nach China ausgewandert", führt der Stuttgarter weiter aus und erzählt, dass auch der Kaiser von China in dem Zusammenhang sehr oft erwähnt worden sei.

"Dem wird's nun nicht gehört haben", flachst Moderator Horst Lichter (64), ehe sich Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) dem Service annimmt.

"Es ist ein typischer Dekor aus China", weiß die Sachverständige, die auch an den Punzen erkennen kann, dass das Set aus der Volksrepublik stamme.

Es handle sich um 900er-Silber der Schmiede von Hung Chong, das in den 20er- bis 30er-Jahren hergestellt wurde. Insgesamt sei der Zustand sehr gut. "Eine typische Ornamentik aus dem asiatischen Raum", so die 60-jährige Kunsthistorikerin.