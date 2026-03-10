"Bares für Rares"-Verkäufer will Mega-Preis haben, dann überrascht die Expertin
Köln - Bei "Bares für Rares" will ein Schwabe ein Silberservice aus China zu Geld machen. Der Verkäufer fordert einen Mega-Preis, doch die Expertin überrascht.
Wolfgang Wögerer aus Stuttgart betritt mit einem Silberservice die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln. Das Geschirr gehöre seiner Lebensgefährtin und sei bereits seit über 100 Jahren im Familienbesitz, wie der 53-Jährige verrät.
"Ihre Urgroßeltern waren um 1900 nach China ausgewandert", führt der Stuttgarter weiter aus und erzählt, dass auch der Kaiser von China in dem Zusammenhang sehr oft erwähnt worden sei.
"Dem wird's nun nicht gehört haben", flachst Moderator Horst Lichter (64), ehe sich Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) dem Service annimmt.
"Es ist ein typischer Dekor aus China", weiß die Sachverständige, die auch an den Punzen erkennen kann, dass das Set aus der Volksrepublik stamme.
Es handle sich um 900er-Silber der Schmiede von Hung Chong, das in den 20er- bis 30er-Jahren hergestellt wurde. Insgesamt sei der Zustand sehr gut. "Eine typische Ornamentik aus dem asiatischen Raum", so die 60-jährige Kunsthistorikerin.
"Bares für Rares"-Händler treiben Preis in die Höhe
Als es um den Wunschpreis geht, ziert sich der Verkäufer zunächst, denn "wie gesagt, ich verkaufe es im Auftrag meiner Lebensgefährtin", stellt der Stuttgarter nochmals klar.
Doch seine Freundin wolle "4000 bis 4500 Euro" für das Silberservice haben.
"Allein der Silberwert liegt bei 2400 Euro", verrät die Sachverständige und ergänzt: "Ihre Freundin ist sehr realistisch. 4000 bis 4500 Euro sind genau mein Schätzpreis", überrascht die 60-jährige Expertin auch den Verkäufer.
Im Händlerraum macht Walter "Waldi" Lehnertz (59) das erste Gebot. 1500 Euro bietet der Kult-Händler. Doch die Gebote steigen rasant und übertreffen schnell den Silberpreis.
Erst als Daniel Meyer (52) 4000 Euro bietet, steigen die anderen alle aus. "Dann machen wir das", geht der Verkäufer aus Stuttgart den Deal ein.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares