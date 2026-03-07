"Bares für Rares": Mutter-Sohn-Duo hat bescheidenen Wunschpreis, dann folgt die faustdicke Überraschung
Köln - Mit einem bescheidenen Wunschpreis kommt ein Mutter-Sohn-Duo zu "Bares für Rares". Doch was dann im Händlerraum passiert, überrascht auch die Verkäufer.
Petra Greiner und ihr Sohn Moritz bringen ein signiertes DFB-Trikot von der Heimweltmeisterschaft 2006 in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.
"Da ist auch noch der Müller-Wohlfahrt dabei, der ja kurze Zeit danach nicht mehr beim DFB dabei war", weiß die Verkäuferin aus Baden-Baden.
Moderator Horst Lichter (64) will wissen, wie die Greiners an das Shirt gekommen sind.
"Der Hauptsponsor, der alle EMs und WMs immer sponsert, ist ein sehr lieber Bekannter von mir", erklärt Petra und verrät, dass dieser das Trikot speziell vom DFB gemacht bekommen habe.
Zwar beinhaltet das Jersey unter anderem Signaturen von David Odonkor, Arne Friedrich und Philipp Lahm, doch "es sind nicht alle Namen drauf, zum Beispiel fehlt Jürgen Klinsmann", erkennt Experte Detlef Kümmel (57).
"Bares für Rares": Händler liefern sich überraschendes Bietergefecht
Zudem sei es kein Original-Spielertrikot, sondern ein Fan-Shirt, wie der Sachverständige erkennt. Denn es fehle die Befleckung und es trage keinen Namen.
"Aber es hat jemand fleißig Unterschriften gesammelt", lobt der 57-jährige Galerist.
Petra Greiner und ihr Sohn wollen gerade einmal bescheidene 30 Euro für das Trikot haben, doch insgeheim erhoffen sie sich deutlich mehr.
Denn als der Experte das Deutschland-Shirt auf 50 bis 100 Euro schätzt, kommt doch ein wenig Enttäuschung beim Mutter-Sohn-Duo auf.
Im Händlerraum angekommen, erkennt David Suppes (37) sofort, worum es sich handelt. "Das ist das berühmte Trikot von der Weltmeisterschaft in Deutschland", so der Händler.
Das erste Gebot kommt jedoch von Daniel Meyer (52), der direkt mit sagenhaften 250 Euro startet. Und es kommt zu einem echten Bietergefecht mit Suppes, der ebenfalls starkes Interesse zeigt. Aber erst, als der 52-jährige Meyer 350 Euro bietet, gibt sich der Kollege geschlagen.
Und so macht Meyer für 350 Euro das Rennen. "Ich bin immer noch erschlagen", gesteht Moritz Greiner im Anschluss.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares