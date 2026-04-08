"Bares für Rares"-Verkäuferin macht unfassbaren Gewinn mit Flohmarktfund - Ekstase auch bei Horst Lichter
Köln - Damit hat Martina Zollner wohl nicht gerechnet. Die 63-Jährige ist mit einem Flohmarkfund im Gepäck zu "Bares für Rares" gereist - und erlebt eine faustdicke Überraschung!
"Ein Träumchen", findet Moderator Horst Lichter (64), als er das Mitbringsel von der Arzthelferin entdeckt.
Die Besitzerin hat nämlich ein Fischvorlagebesteck, das sie auf dem Flohmarkt gefunden habe - für "fünf Euro" - dabei.
"Ehrlich? Das bleibt unter uns beiden, das verraten wir niemandem", macht der frühere TV-Koch Lichter klar.
Wie Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) feststellt, handele es sich um echtes Silber. "Es ist sogar vergoldet", so die Sachverständige.
Hergestellt seien die beiden Teile, bestehend aus Löffel und Gabel, "vermutlich um 1900" von der renommierten Silberwarenfabrik Peter Bruckmann in Heilbronn.
"Es ist sehr sorgfältig gemacht. Eine Kombination aus Vor- und Handarbeit", erkennt die 60-jährige Expertin.
"Bares für Rares": Zwei Händler duellieren sich um das Besteck
"Ich würde mal sagen, die fünf Euro waren eine hervorragende Investition", macht Lichter klar und will wissen, wie viel die Besitzerin für ihren Flohmarktfund haben möchte.
Die 63-jährige Arzthelferin wäre bereits mit 100 Euro zufrieden, doch die Sachverständige liegt mit ihrer Expertise weiterhin darüber. Denn sie schätze das Fischbesteck auf 200 bis 220 Euro.
"Ich bin begeistert. Ich möchte starten mit 100 Euro", kommt das erste Gebot von Wolfgang Pauritsch (54).
Aber auch Fabian Kahl (34) zeigt großes Interesse, sodass der Preis schnell auf 170 Euro schießt.
Der 54-jährige Österreicher Pauritsch ist jedoch fest entschlossen und möchte das Fischbesteck unbedingt haben.
Er überrumpelt seine Kollegen und macht der Verkäuferin ein Angebot. "Ich würde Ihnen sogar 200 Euro bieten wollen. Bevor andere Gebote kommen, muss man zuschlagen", so der Händler.
Martina Zollner ist einverstanden, kann ihre Freude nicht verbergen und hat auch schon einen Plan, was sie mit dem Geld anstellen möchte. "Ich freue mich riesig darüber und werde meinen Mann zum Essen ausführen", gibt sie preis.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares