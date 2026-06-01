Händler pfeifen auf ZDF-Experten: Ehepaar erlebt bei "Bares für Rares" ungeahnte Wende

Köln - Ein Paar kommt mit hohen Erwartungen zu " Bares für Rares ". Trotz mieser Expertise wollen die beiden in den Händlerraum. Dort erleben sie eine nicht für möglich gehaltene Wende.

"Bares für Rares"-Experte Detlef Kümmel (58) nimmt den Kinderroller aus den 1950er-Jahren genau unter die Lupe. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ist das schööön!", schwärmt Moderator Horst Lichter (64) beim Anblick des Kinderrollers, den Susanne und Andreas aus Bregenz mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht haben.

"Der ist schön, ja. Definitiv", muss auch ZDF-Experte Detlev Kümmel (58) zugeben.

Doch wie ist das "wunderschöne Stückchen Zeitgeschichte" in ihren Besitz gelangt? "Das habe ich tatsächlich gegen einen Heizstab eingetauscht", verrät der Verkäufer. Lichter sieht darin ein absolut sinnvolles Geschäft: "Hätte ich auch gemacht."

Nur leider trügt der Schein: Der "Vespa"-Schriftzug wurde erst nachträglich angebracht. Nicht einmal aus Italien stammt das Kult-Gefährt. Laut Kümmel handelt es sich nämlich um ein Produkt der deutschen Firma Ferbedo aus den 1950er-Jahren.

Authentisch ist an dem Objekt ebenfalls kaum noch etwas. "Das ist nicht der originale Lack. Hier wurde deutlich nachlackiert", stellt der Sachverständige klar. Zudem wurden Schrauben, Reifen und Scheinwerfer erneuert. Das Positive: alles funktioniert.

"500 bis 700 Euro wäre super", antwortet Andreas auf die Frage nach dem Wunschpreis. Diese Summe hält Kümmel aber nur "im Originalzustand" für realistisch. So sei der Roller maximal 200 bis 300 Euro wert. Auch das wäre für den Besitzer ok.