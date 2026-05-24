Ungewöhnliche Platte sorgt für Furore: "Bares für Rares"-Gast kann Schätzung nicht glauben

Köln - Einen wahren Glücksgriff präsentiert ein Zahnarzt bei " Bares für Rares ". Die Expertise für den Flohmarktfund überrascht den Kandidaten.

Tim Bliesener (55) aus Köln hat ein außergewöhnliches Objekt mit zu "Bares für Rares" gebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Keine weite Anreise in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks hat Tim Bliesener (55) aus Köln.

Der leidenschaftliche Schnäppchenjäger gehe gerne auf Flohmärkte, wo er auch das mitgebrachte Objekt gefunden hat. "Na sowas hatten wir ja auch noch nicht", weiß Moderator Horst Lichter (64), als er die geheimnisvolle Metallplatte sieht.

Wie Expertin Bianca Berding (48) erklärt handele es sich um eine Druck-Kupferplatte für eine Geschäftskarte aus früheren Zeiten. Im oberen Bereich der Geschäftskarte sei das Wappen des französischen Königshauses abgebildet, wie die Sachverständige erkennt.

Gefertigt wurde die Platte für ein französisches Juweliergeschäft in unmittelbarer Nähe zum Justizpalast, in Sichtweite von Notre Dame. "Das war eine hochkarätige Adresse", gibt die 48-jährige Expertin preis. Dort seien nur besondere Juweliere und Goldschmiede beheimatet gewesen.