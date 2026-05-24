Ungewöhnliche Platte sorgt für Furore: "Bares für Rares"-Gast kann Schätzung nicht glauben

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Einen wahren Glücksgriff präsentiert ein Zahnarzt bei "Bares für Rares". Die Expertise für den Flohmarktfund überrascht den Kandidaten.

Von Florian Fischer

Köln - Einen wahren Glücksgriff präsentiert ein Zahnarzt bei "Bares für Rares". Die Expertise für den Flohmarktfund überrascht den Kandidaten.

Tim Bliesener (55) aus Köln hat ein außergewöhnliches Objekt mit zu "Bares für Rares" gebracht.
Tim Bliesener (55) aus Köln hat ein außergewöhnliches Objekt mit zu "Bares für Rares" gebracht.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Keine weite Anreise in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks hat Tim Bliesener (55) aus Köln.

Der leidenschaftliche Schnäppchenjäger gehe gerne auf Flohmärkte, wo er auch das mitgebrachte Objekt gefunden hat. "Na sowas hatten wir ja auch noch nicht", weiß Moderator Horst Lichter (64), als er die geheimnisvolle Metallplatte sieht.

Wie Expertin Bianca Berding (48) erklärt handele es sich um eine Druck-Kupferplatte für eine Geschäftskarte aus früheren Zeiten. Im oberen Bereich der Geschäftskarte sei das Wappen des französischen Königshauses abgebildet, wie die Sachverständige erkennt.

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Gefertigt wurde die Platte für ein französisches Juweliergeschäft in unmittelbarer Nähe zum Justizpalast, in Sichtweite von Notre Dame. "Das war eine hochkarätige Adresse", gibt die 48-jährige Expertin preis. Dort seien nur besondere Juweliere und Goldschmiede beheimatet gewesen.

Bei der Rarität handelt es sich um eine Druck-Kupferplatte für eine Geschäftskarte aus früheren Zeiten.
Bei der Rarität handelt es sich um eine Druck-Kupferplatte für eine Geschäftskarte aus früheren Zeiten.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares
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"Bares für Rares": Alle Händler sind interessiert

Jos van Katwijk (59) darf sich am Ende über die ungewöhnliche Metallplatte freuen.
Jos van Katwijk (59) darf sich am Ende über die ungewöhnliche Metallplatte freuen.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Entstanden sei die Druck-Kupferplatte zwischen 1750 und 1785 gefertigt wurde, also kurz vor Beginn der französischen Revolution.

Als der frühere TV-Koch Lichter den Wunschpreis des Kölners wissen will, tut dieser sich schwer. Allerdings erhoffe sich der Zahnarzt nicht mehr als 100 Euro.

"Also bei einer normalen Kupferplatte wäre ich voll bei Ihnen", so Berding, die jedoch klarstellt, dass diese Druckplatte "super super selten" sei. Deshalb schätze die Sachverständige den Wert des Objekts auf stolze 300 bis 500 Euro.

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Ganz zur Freude von Tim Bliesener, der die hohe Schätzung nicht glauben kann. "Wir haben schon gesehen, sie haben etwas Besonderes mitgebracht", lässt Händler Wolfgang Pauritsch (54) den Verkäufer auf einen guten Preis hoffen.

Doch ganz so hoch wie die Expertise gehen die Gebote nicht, auch wenn alle Protagonisten großes Interesse zeigen. Jos van Katwijk (59) bietet schlußendlich 260 Euro, womit sich der Zahnarzt aus Köln zufrieden zeigt.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares

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