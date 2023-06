"Bares für Rares": Verkäuferin will 2000 Euro für ihr Objekt und bekommt fast das neunfache!

Köln - In der jüngsten Spezialausgabe von " Bares für Rares " sorgte vor allem ein Schatz für Furore. Kein Händler hatte zuvor jemals ein solches Werk in seinem Besitz - ein Glücksfall für die Verkäuferin!

Verkäuferin Angelika (r.) aus Bad Soden (Hessen) hatte in der Spezialausgabe von "Bares für Rares" einen echten Picasso im Gepäck. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Moderator Horst Lichter (61) empfing seine Kandidaten diesmal nicht wie gewohnt im Pulheimer Walzwerk, sondern im Kloster Eberbach in Eltville. Besondere Objekte haben eben auch eine angemessene Kulisse verdient.

Angelika aus Bad Soden hatte für ihren Besuch in der beliebten ZDF-Trödelshow in der Tat eine sensationelle Rarität mitgebracht, die zunächst recht unscheinbar daherkam. Die Designerin aus Hessen wollte eine Präsentationsmappe des Künstlers Pablo Picasso (†91) veräußern.

Lichter zeigte zunächst wenig Begeisterung: "Heruntergebrochen haben wir also eine Verpackung." Doch in den Augen von Experte Detlev Kümmel (55) erkannte der 61-Jährige bereits "so ein Leuchten". Und das aus gutem Grund.

Zwar fehlten in der Mappe die einst darin befindlichen zwölf Grafiken zum Thema "Frauen und Faune", allerdings war einst auch nur eine Auflage von 200 Stück in den Verkauf gegangen.

Darüber hinaus hatte es 26 unverkäufliche Mappen gegeben, die Picasso selbst verteilen durfte.