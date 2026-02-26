"Bares für Rares": Was Ex-Häftling der Stasi im ZDF anbietet, sorgt für Irritationen
Köln - Ein Ex-Stasi-Häftling möchte bei "Bares für Rares" ein großes Stück Zeitgeschichte loswerden. Horst Lichter (64) hat dafür wenig Verständnis. Und dann wäre da ja auch noch dieses Autogramm …
Ronald hat ein Dokument mit in die ZDF-Sendung gebracht, das seine Identität als politischer Häftling belegt. Als Lichter erkennt, dass es sich um ein sehr persönliches Schriftstück handelt, hakt er irritiert nach: "Warum willst du das überhaupt verkaufen?"
Sein Gast erklärt ihm daraufhin, dass er sich in den letzten Monaten der DDR stark gegen das Regime gestellt habe. Im Zuge einer Demo vor dem Komitee für Menschenrechte im Jahr 1988 sei er "von der Straße weg" eingebuchtet worden. Das Ergebnis: "Sieben Monate in Stasi-Haft!"
Im Juli desselben Jahres wurde er dann aus der Haft in Chemnitz "zur Übersiedlung nach der BRD" ausgewiesen. So belegt es das Dokument. Experte Sven Deutschmanek (49) ist von der ganzen Story tief beeindruckt. Aber was hat es eigentlich mit der Unterschrift auf der Vorderseite auf sich?
"Gänsehaut", gesteht Roland. Nach seiner Entlassung aus dem Aufnahmelager in Gießen sei er über Frankfurt zurück nach Berlin gereist. Am Flughafen traf er: Tina Turner (†83). "Mit meinen paar Brocken Englisch habe ich nach einem Autogramm gefragt", erinnert sich der Studio-Gast.
Nach dem Gehörten zeigt Lichter noch weniger Verständnis für den Verkauf. "Warum willst du das weggeben?", fragt er noch einmal bei seinem Gegenüber nach. Roland erklärt nur ganz nüchtern: "Man muss sich auch von seinen alten Sachen trennen." Der Moderator nickt.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
"Bares für Rares"-Händler überbietet sich selbst: "Ehrfürchtig gebe ich glatt 200!"
Als Wunschpreis für seine von Weltstar Tina Turner signierte Identitätsbescheinigung ruft der Berliner eine Summer von 200 bis 300 Euro auf. Deutschmanek sieht das genauso und erklärt: "Das ist außergewöhnlich und 200 bis 300 Euro wert."
Im Verhandlungsraum zieht die Hintergrundstory auch sofort alle Händler in ihren Bann. Doch auch hier kann nicht jeder nachvollziehen, warum Ronald seine Biografie als Stasi-Häftling loswerden möchte. "Ich habe genug Erinnerungen an diese bewegte Zeit", teilt er als Begründung mit.
Walter Lehnertz (59) eröffnet die Auktion mit seinem Traditionsgebot von 80 Euro. Auch Julian Schmitz-Avila bietet mit. Bei 120 Euro scheint das Ende bereits erreicht. Weil der Verkäufer aber das Gesicht verzieht, legt der 39-Jährige weitere 30 Euro obendrauf.
"Noch ein bisschen mehr?", hofft Ronald. Waldi hat sich da schon längst verabschiedet. Doch der Berliner hat Glück. Schmitz-Avila gibt sich einen Ruck und sagt: "Ehrfürchtig gebe ich Ihnen glatt 200." Der Verkäufer schlägt ein.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares