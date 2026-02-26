Fiasko bei "Bares für Rares": Experte übersieht wichtiges Detail - Händler greift ein

Köln - Mit einer überraschenden Expertise schafft es ein Kandidat bei " Bares für Rares " in den Verkaufsraum. Doch dort wendet sich das Blatt, denn einer der Händler entdeckt ein Detail, welches dem Experten durchgegangen ist.

Nils Rohwer aus Kiel möchte bei "Bares für Rares" eine Lithografie von Käthe Kollwitz verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ich hoffe, dass es ein Original ist", sagt Nils Rohwer aus Kiel kurz vor seinem Auftritt in der beliebten ZDF-Trödelshow.

Im Gepäck hat der Musiker nämlich eine Zeichnung mit einer prominenten Signatur. Unterschrieben ist das Kunstwerk von Käthe Kollwitz.

"Das ist aus dem Nachlass meines Vaters, der eine relativ große Bildersammlung hatte", verrät er gegenüber Moderator Horst Lichter (64). Leider habe sich keiner in seiner Familie für die schwermütige Darstellung erwärmen können.

"Es handelt sich um eine Lithografie", weiß Experte Colmar Schulte-Goltz (52). Es sei also ein vervielfältigtes Kunstwerk und kein Einzelstück.

Die Darstellung beschäftige sich mit dem Elend und der Armut von Arbeiterinnen in der Zeit um den Ersten Weltkrieg und stamme tatsächlich von der berühmten deutschen Malerin, die das Bild im Jahr 1920 gemalt habe.