"Bares für Rares": Was haben Champagner und Cognac mit diesem Diamanten zu tun?

Köln - Ein Erinnerungsstück ist in der heutigen " Bares für Rares "-Folge einer der begehrtesten Artikel - das hat vor allem etwas mit seiner Verwandtschaft zu einem teuren Getränk zu tun.

Carina Domanski (34) möchte das Erbstück ihrer Oma verkaufen. © ZDF/Screenshot/Bares für Rares

Polizistin Carina Domanski (34) bringt das Erbstück ihrer Oma mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln. Die Tierliebhaberin wohnt mit ihrem Mann in Ruppichteroth auf dem Land und ist Besitzerin einiger Landtiere. Das Erbstück soll nun in Hände gegeben werden, die den Ring würdigen und ihn tragen. Denn persönlich kann Kandidatin Domanski nichts mit ihm anfangen.

Schnell wird klar: Es muss sich um ein Einzelstück handeln. Denn weder eine Punze noch ein Name deuten auf einen Hersteller hin. "Es sieht so aus, als hätte der Goldschmied einen vorhandenen Ehering verarbeitet", vermutet Expertin Wendela Horz.

Was jedoch sofort ins Auge sticht, ist der große, in der Mitte des Rings aufgesetzte Stein. Hinter ihm steckt eine Geschichte, wie die Goldschmiedin ankündigt. Denn die Farbe des Diamanten war in der Vergangenheit nicht immer gern gesehen.

"Steine dieser Art waren lange Zeit schlecht verkäuflich", erklärt Horz. "Eine große Miene in West-Australien hat viele Steine dieser Farbe hergestellt." Findige Marketing-Experten seien jedoch auf die richtige Idee gekommen, um die unbeliebten Diamanten an den Mann zu bekommen.

"So dachte man sich: 'Wir nehmen ein leckeres Getränk und benennen unsere Steine danach und dann wird sich das mit dem Verkauf verbessern'. Und so war es. Die Steine wurden kategorisiert in C1 bis C7 und es beginnt bei hellem Champagner bis zu Cognac", erläutert die Expertin die Geschichte des Steins.