"Bares für Rares"- Händler will uralte "Männermagazine" zerstören: Rivale erkämpft sich Kulturgut

Köln - Liebestolle Männer in den 20er-Jahren wurden mit diesen Heftchen offenbar sehr glücklich gemacht: Bei " Bares für Rares " wurden in der Sendung vom gestrigen Freitag ganz spezielle Männermagazine feilgeboten.

Carmen und Markus Dietrich (r.) haben auf dem Dachboden uralte "Männermagazine" gefunden. © Screenshot/Bares für Rares/ZDF

Als "frivole Kunst" bezeichnete Experte Detlev Kümmel (54) die neun Heftchen, die ihm Carmen und Markus Dietrich aus Oberfranken mitbrachten.

Das Ehepaar fand die Überbleibsel vergangener Zeiten auf dem Dachboden von Markus' Eltern und überlegte nicht lange. Horst Lichter (60) zeigte sich ebenfalls begeistert von den kunstvollen Zeichnungen überwiegend nackter Frauen, stellte allerdings so seine Vermutung an: "Ich gehe davon aus, dass diese Zeitschriften nur unter der Ladentheke verkauft wurden und mit Sicherheit nicht im Dorf."

Damit lag er wohl richtig. In den Großstädten sei man damals etwas offener gewesen, doch in den Dörfern der Nation schaute man sich die Heftchen vermutlich nur unter der Ladentheke an, so Kümmel. Insbesondere in den 20er-Jahren standen das Feiern und die Lebensfreude zentral - kein Wunder, dass sich diese Zeitschriften großer Beliebtheit erfreuten.

"Diese Zeitschriften zeigen Gemälde von Künstlern, zeitgleich auch mit Texten oder Gedichten versehen - auch mit frivolem Hintergrund", beschrieb der Kunstexperte den Dachbodenfund. Mit 12 bis 15 Mark seien sie zudem nicht gerade preiswert gewesen.