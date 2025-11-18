Eklat bei "Bares für Rares": 80-Euro-Waldi geht nach Provokation auf Kollegen los

Köln - Beate wünscht sich bei " Bares für Rares " satte 500 Euro für ihr Objekt und wird dafür von Horst Lichter (63) belächelt. Eine Provokation unter den Händlern sorgt dann aber für eine kleine Sensation.

Beate aus Landberg am Lech möchte bei "Bares für Rare" eine Leuchtreklame aus ihrem alten Fotogeschäft verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Verkäuferin aus Landsberg am Lech hat einen echten Dachbodenfund mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht. Es handelt sich um eine alte Leuchtstoffröhre. "Hattet ihr ein Fotogeschäft?", will Lichter wissen. Beate nickt: "Ja, 27 Jahre lang."

Im Anschluss nimmt Experte Sven Deutschmanek das Werbemittel in Form eines Fotofilms genauer unter die Lupe und schwärmt: "Die fällt sofort ins Auge." Hergestellt wurde die Indoor-Leuchte mit Neonröhre von der bekannten Marke "Konica".

Wie der 49-Jährige betont, würde er sich das Objekt aus den späten 1980er- bis Anfang 1990er-Jahren sogar selbst ins Wohnzimmer stellen: "Es ist sehr schön und sehr dekorativ", so Deutschmanek. Auch an der Wand ließe sich die Reklame anbringen.

Auf Nachfrage verrät der Sachverständige auch den Zustand des Mitbringsels. Diesen bezeichnet Deutschmanek tatsächlich als "perfekt". Stellt sich also bloß noch die Frage: Was ist das Ganze im Digitalzeitalter heute noch wert? Besitzerin Beate wünscht sich stolze 500 Euro.

Als Horst Lichter die Summe hört, muss er zunächst herzlich auflachen. Dann lässt er noch ein ungläubiges "Hui" folgen. Sein Experte halbiert die Erwartung dann auf 200 bis 300 Euro. Die Verkäuferin ist dennoch einverstanden.