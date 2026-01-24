Beef im Verkaufsraum: "Bares für Rares"-Händler setzen Freundschaft aufs Spiel

Köln - Beim Bieten hört die Freundschaft anscheinend auf: Eigentlich kommen die " Bares für Rares "-Händler bestens miteinander aus, doch plötzlich wird es hitzig im Verkaufsraum.

Bankbetriebswirt Simon möchte bei "Bares für Rares" ein kurioses Objekt verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ja, wat is dat nu?", will Moderator Horst Lichter (63) wissen, als er zum Expertentisch von Sven Deutschmanek (49) kommt.

"Sieht aus wie ein Propeller, ne?", scherzt der Sachverständige, der natürlich besser weiß, was der Verkäufer dort mitgebracht hat.

Bankbetriebswirt Simon möchte nämlich einen Gehäusehalter und Gehäuseöffner für Rolex-Uhren in der ZDF-Trödelshow zu Geld machen.

Und da geht auch dem Moderatoren ein Licht auf, denn er weiß, "dass man die Gehäuse schnell zerstören kann, wenn man versucht, das selbst zu öffnen".

"Genau, dafür hat man solche Werkzeuge, weil Rolex-Uhren auch teuer sind", weiß Deutschmanek, der über eine Besonderheit spricht, die heraussticht.

Denn je nach Seite des Öffners hat man zwei Durchmesser zur Verfügung, "für die größeren und für die kleineren Modelle".