"Bares für Rares"-Experte veralbert Verkäufer, dann machen sie das Geschäft ihres Lebens

Köln - Eine Postkarte verdreht bei " Bares für Rares " nicht nur dem Experten den Kopf, sondern auch den Händlern - ganz zur Freude eines Vater-Tochter-Gespanns, dem das Sammlerstück gehört.

Michaela Traeg und ihr Vater Wolfgang möchten bei "Bares für Rares" eine Postkarte verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Michaela Traeg kommt gemeinsam mit ihrem Vater Wolfgang in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

Im Gepäck hat das Duo, welches aus Mainz und Nürnberg nach Nordrhein-Westfalen gereist ist, eine außergewöhnliche Postkarte, die jeden Fußballfans begeistert dürfte.

Denn die Ansichtskarte aus der Schweiz habe 1954 der Fußballer und WM-Held Max Morlock an den Bekannten des Großvaters geschrieben.

"Sie ist inzwischen 66 Jahre alt und wir haben sie beim Aufräumen wiedergefunden", gibt der Verkäufer über die Postkarte preis, auf der neben Morlock auch Trainer Sepp Herberger, Fritz Walter, Torschütze Helmut Rahn und weitere Spieler unterschrieben haben.

"Max Morlock hat immer Karten an seine Freunde und Verwandten geschickt", weiß Experte Sven Deutschmanek (49).

Die mitgebrachte Ansichtskarte zeige den Ort Schwyz, der rund 40 Kilometer vom WM-Austragungsort Bern entfern liege. Abgeschickt worden sei das Sammlerstück rund vier Tage vor dem Finale im Jahr 1954.