"Bares für Rares"-Experte veralbert Verkäufer, dann machen sie das Geschäft ihres Lebens
Köln - Eine Postkarte verdreht bei "Bares für Rares" nicht nur dem Experten den Kopf, sondern auch den Händlern - ganz zur Freude eines Vater-Tochter-Gespanns, dem das Sammlerstück gehört.
Michaela Traeg kommt gemeinsam mit ihrem Vater Wolfgang in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.
Im Gepäck hat das Duo, welches aus Mainz und Nürnberg nach Nordrhein-Westfalen gereist ist, eine außergewöhnliche Postkarte, die jeden Fußballfans begeistert dürfte.
Denn die Ansichtskarte aus der Schweiz habe 1954 der Fußballer und WM-Held Max Morlock an den Bekannten des Großvaters geschrieben.
"Sie ist inzwischen 66 Jahre alt und wir haben sie beim Aufräumen wiedergefunden", gibt der Verkäufer über die Postkarte preis, auf der neben Morlock auch Trainer Sepp Herberger, Fritz Walter, Torschütze Helmut Rahn und weitere Spieler unterschrieben haben.
"Max Morlock hat immer Karten an seine Freunde und Verwandten geschickt", weiß Experte Sven Deutschmanek (49).
Die mitgebrachte Ansichtskarte zeige den Ort Schwyz, der rund 40 Kilometer vom WM-Austragungsort Bern entfern liege. Abgeschickt worden sei das Sammlerstück rund vier Tage vor dem Finale im Jahr 1954.
"Bares für Rares"-Händler sind angetan von der Postkarte
"Lieber Erich, viele Grüße aus der Schweiz sendet dir dein Max Morlock", steht auf der Karte geschrieben.
Wie der Sachverständige verrät, seien die Unterschriften das Besondere an der Postkarte des späteren Fußball-Weltmeisters, denn "sonst wäre das einfach nur eine Postkarte."
Das Vater-Tochter-Gespann möchte 200 bis 250 Euro für die Ansichtskarte haben. "Das finde ich schon echt frech", veralbert der 49-jährige Experte die Verkäufer, löst den Scherz dann aber auf, denn er sei der Meinung, dass sie mindestens 600 bis 700 Euro wert sei.
Auch im Händlerraum ist man angetan von der Postkarte der Fußball-WM 1954, sodass Christian Vechtel (51) stolze 440 Euro für das Mitbringsel bezahlt - ganz zur Freude der Verkäufer.
Denn die werdende Mutter hat schon einen Plan für den Erlös. "Das geht in die Babyausstattung", erklärt sie.
