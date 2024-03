25.03.2024 06:00 95.619 Überraschung bei "Bares für Rares": Verkäufer lässt 8500 Euro sausen und macht den Abflug

Es gibt viele Raritäten, die es bei "Bares für Rares" in die Sendung schaffen. So auch das Objekt von Phillip Lödige, der eine Bronzefigur loswerden will.

Von Florian Fischer

Köln - Es gibt viele außergewöhnliche Raritäten, die es bei "Bares für Rares" in die Sendung schaffen. So auch das Objekt von Phillip Lödige. Der Verkäufer möchte nämlich eine imposante Bronzefigur in der beliebten ZDF-Trödelshow loswerden. Phillip Lödige wollte bei "Bares für Rares" eine Bronzefigur loswerden. © Screenshot / Bares für Rares Philip hat die imposante Erscheinung vor vielen Jahren von seiner Tante geerbt. Sie zeigt einen Golfer beim Abschlag, der zudem eine gewisse Ähnlichkeit mit Moderator Horst Lichter (62) aufweist. Ob das ähnliche Aussehen Glück bringt? Zunächst scheint es so zu sein: Denn Experte Colmar Schulte-Golz (50) der die Expertise durchführt, erkennt, dass es sich um ein Unikat des berühmten Künstlers Jack Doubt handelt. Daher schätzt er die bronzene Figur auf 15.000 bis 20.000 Euro, was auch die Wunschsumme ist. Das zaubert Philip ein breites Lächeln ins Gesicht, und auch Lichter macht ihm Hoffnungen, dass er sein Objekt an einen Händler loswird. Bares für Rares Verwunderung bei "Bares für Rares" wegen läppischer zehn Euro: Händler versteht die Welt nicht mehr Allerdings haben die beiden die Rechnung nicht mit den Händlern im Händlerraum gemacht. "Bares für Rares": Bronzene Figur sorgt im Händlerraum zunächst für Begeisterung Experte Colmar Schulte-Golz (50) taxierte das Objekt auf 15.000 bis 20.000 Euro. © ZDF / Frank W. Hempel Zwar sorgt der prachtvolle Golfer dort für Begeisterung, doch so wirklich hat keiner der Anwesenden den Mumm, den Preis der Expertise, geschweige denn die Wunschsumme von 20.000 Euro auf den Tisch zu legen - und das, obwohl der Moderator den Verkäufer in den Raum begleitet. Das höchste Gebot legt Wolfgang Pauritsch (52) für die Figur hin. Der Österreicher ist bereit, 8500 Euro für das gute Stück zu bezahlen. Zunächst kommt Philip auch ins Grübeln, ob er das Erbstück für den gebotenen Preis abgeben soll, doch dann entscheidet er sich dafür, es abzulehnen. Bares für Rares "Bares für Rares": Sturer Verkäufer zwingt Lichter zu Regelbruch, doch es endet unschön! Da keiner der Händler mehr zahlen will, schnappt er sich sein Objekt, pfeift auf die 8500 Euro des Antiquitätenhändlers und geht einfach wieder. "Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

