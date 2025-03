Diese Enthüllung hat keiner geahnt: "Bares für Rares"-Kandidatin erlebt Super-GAU!

So weit, so positiv, doch dann sorgt der 51-Jährige für einen echten Paukenschlag und korrigiert: "Allerdings ist das gar kein Herkules!" Es handelt sich vielmehr um Pluto, den Herrscher der Unterwelt, der Proserpina entführt. Brigitte fällt die Kinnlade herunter …

Brigitte Jondral aus Karlsruhe hat das vermeintliche Abbild des starken Herkules, der eine Frau auf dem Rücken trägt, mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Seit mehr als 40 Jahren befindet sich die Porzellanfigur in Familienbesitz – ein Erbstück von ihrer Oma.

Händlerin Elke Velten-Tönnies (72, l.) zahlt 400 Euro für die kleine Statue, die einst 6200 Deutsche Mark gekostet hat. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Trotz der vernichtenden Expertise hofft die Karlsruherin noch auf einen Erlös von 800 bis 1000 Euro. Der Sachverständige holt sie jedoch gleich auf den Boden der Tatsachen zurück. Maximal 500 bis 620 Euro seien drin. "Heidenei", ruft Lichter.

Sein Studio-Gast wiederholt den Ausruf. Verkaufen will sie die Herkules-Statue, die eigentlich ein Pluto ist, aber dennoch. Im Händlerraum herrscht derweil ebenfalls großes Rätselraten, wer da abgebildet ist.

Walter Lehnertz (58) vermutet Zeus, während David Suppes (38) sofort an Herkules denkt. Wolfgang Pauritsch (52) bemerkt einige Beschädigungen, aber längst nicht alle – denn er hat keine UV-Lampe. Brigitte schweigt lieber zu den Schäden.

Aufgrund der unübersehbaren Restaurierungen bekunden letztendlich nur Elke Velten-Tönnies und Pauritsch ihr Interesse an der Figur. Am Ende geht der Zuschlag für magere 400 Euro an die 72-jährige Kölnerin. Was für ein krachender Wertverlust. Brigitte stimmt dem Deal dennoch zu.

