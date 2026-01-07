Drama bei "Bares für Rares": Oma fällt auf Betrug rein - TV-Star wird wieder nach Hause geschickt

So einen Gast hat man bei "Bares für Rares" auch nicht immer: Ein ehemaliger TV-Star möchte ein Erbstück verkaufen, doch es kommt zu einem bitteren Abbruch.

Von Florian Fischer

Köln - So einen Gast hat man bei "Bares für Rares" auch nicht immer: Ein ehemaliger TV-Star möchte einen Nachlass seiner Oma verkaufen, doch es stellt sich heraus, dass er Opfer eines Betrugs geworden ist.

Cosima Viola (37) aus Köln möchte bei "Bares für Rares" einen Nachlass ihrer Großmutter verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares Cosima Viola (37) hat keine weite Anreise in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks. Denn die Bezugsbetreuerin für psychisch und physisch kranke Menschen wohnt in Köln. "Du kommst mir äußerst bekannt vor", stellt Moderator Horst Lichter (63) beim ersten Anblick seines Studiogastes fest, weshalb wer wissen will, ob die beiden sich schon mal irgendwo begegnet seien. Die junge Frau verneint, gibt dann aber preis, dass sie einst beim Fernsehen gearbeitet habe - "auch vor der Kamera." "Lindenstraße", verrät die 37-Jährige, die von 2001 bis zum Ende 2020 in der Rolle der Jaqueline "Jack" Aichinger zu sehen war. "Wer kennt sie nicht?", so der 63-jährige Entertainer, der noch erzählt, dass sein Bruder ein großer Fan der Vorabendserie am Sonntagabend gewesen sei. "Das gehörte zu seinem Leben", führt Lichter aus.

Mitgebracht hat die 37-Jährige einige Flakons - doch es gibt einen Haken. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Bares für Rares": Horst Lichter spricht von Fälschungen