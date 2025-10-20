"Bares für Rares"-Händlerin begeistert von Brosche, doch ihr Lächeln schwindet prompt

Köln - Ein Ehepaar bringt eine Brosche mit zu " Bares für Rares ", die deutlich wertvoller ist als angenommen. Auch Händlerin Susanne Steiger (43) ist begeistert, doch plötzlich schwindet ihr Lächeln.

Christa und Manfred aus Osnabrück möchten bei "Bares für Rares" ein Schmuckstück verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Christa und Manfred aus Osnabrück sind mit einem besonderen Schmuckstück im Gepäck ins Pulheimer Walzwerk bei Köln gereist.

"Das ist ein Schmuckstück, das mein Großvater, so heißt es, vom Kaiser Wilhelm II. geschenkt bekommen hat", verrät die Verkäuferin auf Nachfrage von Moderator Horst Lichter (63).

Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (60) kann die Aussage bestätigen, denn auch ihrer Meinung nach handele es sich um eine Geschenkbrosche des letzten deutschen Kaisers.

"Solche Broschen wurden wirklich in Auftrag gegeben, persönlich in Auftrag gegeben, der sie auch persönlich übergeben hat, aber in einem aufwendigen Verfahren ging das dann durch Verwaltungshierarchien", erklärt die Sachverständige.

Gerade die hier zu sehende Ausstattung mit Diamanten und Rubinen sei immer einzigartig und singulär hergestellt worden.