Turbo-Pleite bei "Bares für Rares": Kumpels nach nur sechs Minuten von Horst Lichter heimgeschickt
Köln - Trotz grandioser Expertise verweigert Horst Lichter (63) zwei Freunden bei "Bares für Rares" die Händlerkarte. Schuld ist ein kleiner Zettel mit großer Wirkung!
Niklas Müller aus Sankt Augustin und Jonas Rösler aus Siegburg haben ein Gemälde mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht, welches einst Jonas' Großeltern gehörte. Diese hatten das maritime Werk 1998 in einer Galerie in Stockholm erworben - für umgerechnet 3700 Euro.
Nach Möglichkeit soll der Betrag in der ZDF-Show nun auch wieder reingeholt werden. Mindestens aber 2900 Euro, wie eine von Jonas mitgebrachte Vollmacht von Opa und Oma belegt. Mit dem Geld soll eine Kreuzfahrt finanziert werden, so der Plan.
Doch ist dieser Preis überhaupt realistisch? Kunsthistoriker Colmar Schulte-Goltz (52) nimmt das stimmungsvolle Bild im Anschluss genau unter die Lupe und zeigt sich total begeistert von dem, was er da sieht.
Das Gemälde stammt vom schwedischen Künstler Alfred Wahlberg (1834–1906) und zeigt eine Küstenlandschaft mit Wasser und Segelschiffen. Die Entstehung des frühimpressionistischen Werkes datiert der Experte auf das Jahr 1875. Eine Signatur des Künstlers findet sich auf der rechten Seite.
Der Rahmen passe zwar gut, sei aber nicht original, wie Schulte-Goltz anmerkt. Zudem müsse das Bild dringend geeinigt werden. Insgesamt bewertet der Sachverständige den Zustand aber als "solide".
Horst Lichter nach Expertise bedient: "Ich finde das voll doof!"
Obwohl die Expertise beinah durchweg positiv klingt, folgt auf die lobenden Worte kurz darauf die kalte Dusche: Laut dem Kunstexperten liegt der aktuelle Marktwert nur bei 2200 bis 2500 Euro. "Mehr nicht", stellt er mit Nachdruck klar.
Damit liegt der Preis satte 450 Euro unterhalb der Schmerzgrenze von Jonas' Großeltern. Für Horst Lichter ist deshalb klar: Hier gibt es heute keine Händlerkarte. Die beiden Kumpels müssen gehen.
"Ich finde das voll doof. Ich hätte euch sehr gerne im Händlerraum stehen gesehen", zeigt sich der sympathische Moderator sichtlich betroffen. Und weiter: "Seid ihr mir jetzt sehr böse, wenn ich euch die Karte dann nicht geben kann?"
Jonas und Niklas sehen die Pleite sportlich. Schließlich sind die Preise so, wie sie sind. Interessenten für das Ölgemälde gebe es aber genug, da ist sich Lichter sicher. In diesem Fall platzte der Traum vom großen Kreuzfahrt-Geld aufgrund des kleinen Vollmachtzettels allerdings bereits nach nur sechs Minuten.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares