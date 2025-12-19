"Bares für Rares": Expertin stellt Betrug fest - Lichter hat keine Wahl und schickt Verkäufer nach Hause

Köln - Nicht immer ist der Besuch bei " Bares für Rares " von Glück gesegnet. Das muss auch ein Verkäufer erfahren, der einen Wunschpreis von 1500 Euro hat, aber erst gar nicht in den Händlerraum kommt.

Jens aus Dorsten möchte bei "Bares für Rares" eine Skulptur verkaufen, doch es gibt einen Haken. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Voller Vorfreude hat sich Jens aus Dorsten in Nordrhein-Westfalen auf den Weg in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln gemacht.

Mitgebracht hat der Kandidat eine Skulptur, die seiner Meinung nach "in ein altes Schloss auf den Kaminsims" passt.

Moderator Horst Lichter (63) zeigt sich ganz begeistert, als er die "Amazone auf dem Pferd" erkennt, weshalb er schließlich wissen will, wo Jens das gute Stück herhat.

"Ich habe sie nach einem Hauskauf auf dem Dachboden entdeckt", verrät der Verkäufer.

Auch Expertin Bianca Berding (48) findet, die "sehr, sehr schöne und gewalttätige Gruppe" sei "allansichtig".

Gefertigt worden sei die Skulptur von dem Bildhauer August Kiss im Jahr 1839. "Der Künstler hat mit diesem Werk seinen internationalen Ruhm begründet", verrät die Sachverständige.