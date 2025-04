Krasse Wende bei "Bares für Rares": Experte erkennt Wert nicht, dann geht's richtig ab

Köln - Irren ist menschlich, das gilt auch für die Experten-Riege bei " Bares für Rares ". In diesem Fall gibt Albert Maier (75) eine herbe Fehleinschätzung ab - sehr zur Freude der Verkäuferin, die einen Mega-Deal abschließt!

Joëlle Schiefer (19) möchte in der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" einen prachtvollen Kronleuchter zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Joëlle Schiefer möchte in der ZDF-Trödelshow einen prachtvollen Kronleuchter zu Geld machen. Es handelt sich um ein Erbstück ihres Großvaters, das mit vielen persönlichen Erinnerungen verbunden ist. Der Lichtspender hing einst über dem Esstisch.

"Dieser Deckenlüster ist ganz im Stil von Murano-Glas, also italienischem Glas, geformt worden. Er wurde Ende der 1950er-Jahre gefertigt. Und besteht aus Kunstglas", beginnt Maier seine Expertise.

Was der 75-Jährige nicht abschließend beantworten kann, ist die Frage, ob das Objekt tatsächlich in der Nähe von Venedig entstanden ist. Möglich sei auch eine Produktion in den USA. Zudem entdeckt er einige Beschädigungen.

Kunstglas und diverse Mängel? Nach einer echten Sensation sieht das Ganze irgendwie nicht aus. Schiefer wünscht sich 300 Euro für den Kronleuchter, die im Verkaufsfall unter den drei Enkelkindern aufgeteilt werden sollen.

Völlig daneben liegt die Auszubildende aus Ratingen mit ihrer Vorstellung nicht. Auf 300 bis 450 Euro schätzt Maier den Wert des imposanten Leuchtmittels. Dass er damit völlig daneben liegt, ahnt er zu diesem Zeitpunkt noch nicht.