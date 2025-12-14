"900.000": "Bares für Rares"-Händlerin schockt mit Mega-Gebot die Kollegen

Turbulente Szenen bei "Bares für Rares": Eine Händlerin bietet "900.000" für einen gewöhnlichen Ring. Doch will sie wirklich so viel dafür zahlen?

Von Florian Fischer

Uwe und Maria aus Schwarzenbruck möchten bei "Bares für Rares" ein Schmuckstück verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares Ohne eine wirkliche Vorahnung machen sich Uwe und Maria aus Schwarzenbruck auf den Weg in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln. Die Verkäuferin sei frühere Goldschmiedin gewesen, weshalb ihr das Schmuckstück besonders gut gefallen habe. "Den konnte ich mal auf einem Antikmarkt erwerben, aber das war schon vor über zehn Jahren", verrät sie, woher sie den Ring hat. "Das ist aber schön! Das ist ja Emaille-Malerei?", findet auch Moderator Horst Lichter (63), der einen berühmten Künstler dahinter vermutet, denn es könne ja nicht jeder so klein und mit Emaille malen. Bares für Rares Affront bei "Bares für Rares": ZDF-Händler nach Deal von Studio-Gast beleidigt Zwar erinnere das Bild in dem Ring an Limoges-Emaille, dennoch ist sich Experte Patrick Lessmann sicher, dass das Schmuckstück um 1890 angefertigt worden sei.

Es handelt sich bei dem Objekt um einen Herrenring, der um 1890 angefertigt worden ist. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Bares für Rares"Händler toppen Wunschpreis deutlich