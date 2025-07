"Bares für Rares": Zufallsfund von Omas Dachboden geht für mehrere Tausend Euro weg

Im weiteren Verlauf des Gesprächs offenbaren die beiden, dass sie den goldenen Armreif auf dem Dachboden von Hannahs Oma entdeckten. "Wir haben bei ihr aufgeräumt und dort ist uns das Stück in die Hände gefallen." Es sei in einem Karton versteckt gewesen.

Satte 2950 Euro legt Händlerin Elke Velten-Tönnies (72) für den Goldschatz auf den Tisch. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Bleibt nur noch die Frage zu klären: Wie kommt der funkelnde Dachbodenfund bei den Händlern an? Elke Velten-Tönnies (72) ist sofort schockverliebt in das Schmuckstück, nur die Schlangenköpfe irritieren sie: "So ein bisschen haben sie auch was von Krokodil."

Ihr Kollege Julian Schmitz-Avila (38) erkundigt sich im Anschluss erst einmal nach dem reinen Goldwert. Die Einschätzung von 2500 Euro kann er kaum fassen: "Boah, so schwer? Dann starte ich mit 2600." Außerdem habe er Schlangen gern.

Velten-Tönnies erhöhte nach kurzer Überlegung auf 2700 Euro. Doch auch der 38-Jährige legt noch mal nach. Erst bei 2900 Euro wirft Schmitz-Avila das Handtuch. Auf die von den Verkäufern geforderten 3000 Euro will die 72-Jährige aber nicht eingehen.

Schließlich einigt sie sich mit Hannah und Michael auf die goldene Mitte. Somit erhält Velten-Tönnies für 2950 Euro auch den Zuschlag. "Das Geld verwenden wir für die Erstausstattung unseres Kindes", erklären die Saarländer zum Abschied.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.