"Bares für Rares"-Händler geizen bei kostbarem Schmuck: Horst Lichter muss eingreifen

Köln - Ein ungewöhnliches und kostbares Schmuckstück steht bei " Bares für Rares " zum Verkauf. Doch im Händlerraum findet das Mitbringsel keinen Anklang, weshalb Moderator Horst Lichter (63) eingreifen muss.

Heidi Wiesejahn (76) aus Ratingen möchte bei "Bares für Rares" ein kostbares Schmuckstück verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Heidi Wiesejahn (76) aus Ratingen hat den Weg in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks auf sich genommen, um eine Brosche in der beliebten ZDF-Show zu verkaufen.

"Die habe ich vor 30 Jahren einem befreundeten Ehepaar abgekauft, das nach Costa Rica ausgewandert ist", verrät die Rentnerin auf Nachfrage des früheren TV-Kochs Lichter.

Allerdings ist der 76-Jährigen nicht bewusst, welch kostbaren Schatz sie dabeihat.

"Der Schmuck stammt aus dem russischen Zarenhaus", weiß Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (60).

Die Brosche sei eingefasst in Saatperlen und die Krone in der Mitte mit Diamanten besetzt. "Eine hervorragende Arbeit", befindet die Sachverständige.

Hergestellt worden sei das Schmuckstück zwischen 1900 und 1908 und stamme von August Hollming, Goldschmied bei Fabergé. Dieser sei auf diese Art von Repräsentationsbroschen spezialisiert gewesen.