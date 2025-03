Hammer bei "Bares für Rares": Als Horst Lichter die Expertise hört, fällt er aus allen Wolken

Ingeborg aus Cuxhaven möchte ein Abschiedsgeschenk ihres Mannes bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Der frühere TV-Koch möchte das "wunderbare" Objekt unbedingt in die Hand nehmen, weshalb er den Experten Sven Deutschmanek (48) fragt: "Darf ich das anfassen?".

"Das ist ein Handschmeichler", findet der 63-Jährige und führt aus "Wunderbar finde ich das."

Mitgebracht hat das Objekt Ingeborg aus Cuxhaven. Dabei handelt es sich um ein Tischfeuerzeug, welches ihr Mann als Abschiedsgeschenk von seiner ehemaligen Arbeit erhalten habe.

Es stammt von der Firma Dunhill und genau für diese hat ihr Ehemann einst gearbeitet. Demnach haben "Leute Dunhill immer mit Zigaretten in Verbindung gebracht", wie der Sachverständige verrät.

1907 habe Alfred Dunhill in London einen Tabakladen aufgemacht und 1927 seien dann schließlich auch Feuerzeuge in das Sortiment gekommen. "Dieses hier stammt jedoch aus den 1950er-Jahren", so der 48-jährige Deutschmanek.