Hammer bei "Bares für Rares": Expertin zerlegt Wunschpreis - zum Guten für die Verkäufer
Andernach (Rheinland-Pfalz) - Ein 100 Jahre altes Schmuckstück sorgt in einer XXL-Ausgabe von "Bares für Rares" für Aufsehen. Selbst der Wunschpreis wird von der Expertin komplett zerlegt.
Petra und Nadine Dobry aus der Nähe von Wesel in Nordrhein-Westfalen haben sich extra auf Gut Nettehammer bei Andernach begeben, um eine Kette zu verkaufen, die Petra von ihrem Vater geschenkt bekommen habe. Zudem will sie noch einen Ring veräußern, den ihr Papa ihrer Mama vermacht habe.
"Mein Papa hat mir die Auflage gemacht, dass ich aufpassen soll, denn ich habe viel Schmuck verloren", gesteht die Verkäuferin gegenüber Moderator Horst Lichter (63).
Aus diesem Grund habe Petra den Schmuck auch nie getragen, wie sie erzählt.
"Es sind ein Ring und eine Kette, die sehr schön als Stellvertreter für ihre Entstehungszeit stehen können. Und das sind hier die 1920er-Jahre", macht Expertin Wendela Horz (55) klar.
Vor allem die Kette passe perfekt in die Zeit des Art déco. Auch in die heutige Zeit passe sie sehr gut, denn 2025 jähre sich die Ausstellung, die dem Ganzen ihren Namen gegeben habe, zum 100. Mal.
"Bares für Rares"-Händler sind begeistert von den Schmuckstücken
"Die beiden Schmuckstücke sind aus Platinlegierungen gefertigt", gibt die 55-jährige Sachverständige preis.
Der Ring wiege knapp zwei Karat und habe eine schöne Farbe. Auch das Collier habe einen Stein, der circa 2,3 Karat auf die Waage bringe. "Der hat eine ungewöhnlich schöne Qualität", schwärmt die Expertin.
"Ich hab ja keine Ahnung gehabt, was das ist, und ich hatte gedacht, so 3000 Euro", verrät Petra ihren Wunschpreis.
Doch die Sachverständige zerlegt den Wunschpreis der Kandidatin komplett - allerdings in die positive Richtung. "Diese drei würde ich direkt übernehmen und würde hier den Wert beziffern für diese zwei Schmuckstücke mit 13.000 bis 15.000 Euro", so die 55-Jährige.
Und auch die Händler sind von den beiden Objekten begeistert. Susanne Steiger (43) legt direkt mit 10.000 Euro los und sorgt dafür, dass auch die anderen Protagonisten einsteigen.
Als Julian Schmitz-Avila (39) 14.000 Euro bietet, packt Susanne Steiger noch mal 1000 Euro drauf. Keiner der Händler will mehr bieten, sodass die 43-Jährige den Deal abschließt.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares