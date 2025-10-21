Hammer bei "Bares für Rares": Expertin zerlegt Wunschpreis - zum Guten für die Verkäufer

Andernach (Rheinland-Pfalz) - Ein 100 Jahre altes Schmuckstück sorgt in einer XXL-Ausgabe von " Bares für Rares " für Aufsehen. Selbst der Wunschpreis wird von der Expertin komplett zerlegt.

Petra und Nadine Dobry wollen bei "Bares für Rares" zwei Schmuckstücke verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Petra und Nadine Dobry aus der Nähe von Wesel in Nordrhein-Westfalen haben sich extra auf Gut Nettehammer bei Andernach begeben, um eine Kette zu verkaufen, die Petra von ihrem Vater geschenkt bekommen habe. Zudem will sie noch einen Ring veräußern, den ihr Papa ihrer Mama vermacht habe.

"Mein Papa hat mir die Auflage gemacht, dass ich aufpassen soll, denn ich habe viel Schmuck verloren", gesteht die Verkäuferin gegenüber Moderator Horst Lichter (63).

Aus diesem Grund habe Petra den Schmuck auch nie getragen, wie sie erzählt.

"Es sind ein Ring und eine Kette, die sehr schön als Stellvertreter für ihre Entstehungszeit stehen können. Und das sind hier die 1920er-Jahre", macht Expertin Wendela Horz (55) klar.

Vor allem die Kette passe perfekt in die Zeit des Art déco. Auch in die heutige Zeit passe sie sehr gut, denn 2025 jähre sich die Ausstellung, die dem Ganzen ihren Namen gegeben habe, zum 100. Mal.