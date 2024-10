Hammer bei "Bares für Rares": Schmuggelware bringt Sensationspreis!

Köln - So eine Geschichte erlebt man bei " Bares für Rares " auch nicht häufig. Eine Schmuggelware sorgt in der Trödelshow für einen sensationellen Preis.

Moderator Horst Lichter (62) ist ganz angetan von dem Goldschmuck. "Das ist aber hübsch gemacht", findet der frühere TV-Koch, der von Heiko wissen will, wie er an das Mitbringsel herangekommen ist.

"Ich möchte ein bisschen was über das Armband erfahren, weil ich darüber überhaupt nichts weiß", erklärt der Verkäufer, der sich auch auf nette Gespräche freut.

Händler Wolfgang Pauritsch (52) darf sich über den Erwerb des Schmuckstückes freuen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Allerdings habe diese damals einen Trick anwenden müssen, wie die weißen Ablagerungen auf dem Schmuckstück verraten könnten.

"Wir vermuten, dass meine Oma das Armband damals geschmuggelt hat", verblüfft der Verkäufer Horst mit seiner Aussage.

"Oma war Quarkliebhaberin, es könnte also sein, dass sie es einfach in Quark geschmissen hat, weil der an der Grenze nicht kontrolliert wurde", führt er weiter aus.

Expertin Wendela Horz (54) stellt fest, dass es sich um 50er-Gold, vermutlich aus den 60er Jahren aus Polen handelt.

Der Kandidat möchte 1500 Euro für das goldene Armband haben. Die Goldschmiedin kann ihm jedoch schnell klarmachen, dass sein Objekt deutlich mehr Geld einbringen könnte.

Denn auch im Händlerraum stößt das Schmuckstück auf Gegenliebe. "Das ist ein Unikat", so Walter "Waldi" Lehnertz (57).

Und auch die anderen Händler zeigen großes Interesse an dem Mitbringsel. Aber am Ende macht Wolfgang Pauritsch (52) das Rennen. Der Österreicher legt satte 2700 Euro für das Armband hin.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.