"Bares für Rares": Als Kandidatin den Wert ihres Objekts erfährt, brechen gleich alle Dämme

Köln - Im Rahmen einer Entrümpelungsaktion fällt Sabine Gehrmann ein Erbstück in die Hände. Ihr erster Gedanke? Ab in die Tonne! Bei " Bares für Rares " erfährt sie den wahren Wert - und der lässt bei ihr alle Dämme brechen ...

Groenewegen sei "ein moderner, zeitgenössischer Maler von gutem Ansehen" gewesen, so der Experte. Dies spiegelt sich auch in Zahlen wider. "Meine Wertschätzung beläuft sich auf 750 bis 900 Euro", flötet Schulte-Goltz heraus. Wow!

Was es wert sein könnte, weiß sie nicht. Im Gespräch mit Horst Lichter (63) verrät Gehrmann: "Ich bin über jeden Euro glücklich, weil alles wird gespendet." Für mehr Details ist an diesem Tag Colmar Schulte-Goltz (51) zuständig.

Händlerin Lisa Nüdling (45) gibt mit 400 Euro am Ende das höchste Gebot ab. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Völlig fassungslos schlägt die Verkäuferin sofort die Hände vor das Gesicht. "Ich wollte es auf den Müll schmeißen", stammelt Gehrmann noch, dann kullern bei ihr auch schon die Tränen der Freude über die Wangen: "Ich bin völlig aufgeregt!"

Bevor sein überwältigter Gast vor lauter Emotionen noch in Ohnmacht fällt, überreicht Lichter lieber schnell die begehrte Händlerkarte. Doch obwohl das Aquarell allen potenziellen Käufern gut gefällt, wird die phänomenale Expertise deutlich verfehlt.

Zwar bleibt Walter "Waldi" Lehnertz (58) und Co. auch der vergoldete Originalrahmen aus der Zeit um 1900 nicht verborgen, mehr als 400 Euro will am Ende aber niemand bezahlen. Damit geht das Bild an die Höchstbietende: Lisa Nüdling (45) aus Fulda.

Die Verkäuferin ist trotzdem mehr als zufrieden, so viel Geld spenden zu können: "400 Euro sind super! Ich hätte das Bild wahrscheinlich fast auf den Müll geschmissen", resümiert Gehrmann zum Abschied.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.