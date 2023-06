Hinter den Kulissen bei "Bares für Rares": ER ist der neue Schmuck-Experte

Pulheim – " Bares für Rares " hat einen Neuen! In der Trödelshow bewertet ab sofort ein weiterer Schmuckexperte die Fundsachen und Erbstücke der Kandidaten. Doch um wen handelt es sich?

Mit Sabine und Joachim Hübner aus Berlin hatte der Gitarrist am Montag seine ersten Kunden.

Nun ist aber erst einmal Fernsehen angesagt und Lessmann wird an der Seite von Heide Rezepa-Zabel (57), Sven Deutschmanek (47) und Co. taxieren und beurteilen.

"Ich bin außerdem leidenschaftlicher Gitarrist und war jahrelang aktiv in einer Heavy-Metal-Band", verriet der Schmuck-Experte zu Beginn der Folge vom gestrigen Montag überraschend. Damals spielte er bei der Band "Devilusion", die sich dem Old School Heavy Metal verschrieben hat und seit 2013 auf den Bühnen steht.

Der Neuzugang, welcher in seiner ersten Sendung im feinen Anzug daherkam, heißt Patrick Lessmann und ist gelernter Goldschmiedemeister aus Büttgen bei Düsseldorf . Er betreibt seit langer Zeit einen eigenen Juwelierbetrieb und hat sich über die Jahre Wissen in Sachen Gemmologie sowie der Qualitätsermittlung von geschliffenen Diamanten angeeignet.

Patrick Lessmann (r.) stellte sich den Zuschauern vor. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Sie brachten einen Ring aus dem Nachlass von Joachims Mutter mit und konnten sich nur schweren Herzens von ihm trennen. Doch sie hielten große Stücke auf ihr Erbstück und Lessmann begann mit seiner Einschätzung.

Dabei wurde schnell deutlich, dass es sich bei dem blauen Stein in der Mitte um einen Saphir handelte. Leider kam dieser sehr vermackt daher, was laut dem Experten jedoch logisch war. Er datierte die Herstellung des Rings nämlich auf 1890 bis 1910.

Allerdings gab es einen Wermutstropfen. Denn schnell erkannte der Fachmann, dass an dem Ring in der Vergangenheit viel gearbeitet wurde, um ihn in der Größe zu verändern. Dabei wurden verschiedene Goldarten verwendet.

Das Ehepaar ließ sich von dem Dämpfer nicht abbringen und wünschte sich in etwa 800 Euro für den Ring. Lessmann ging nicht ganz mit, doch bis zu 700 Euro könnte das Schmuckstück bringen, wie er verriet. Dem Wert war man sich auch im Händlerraum bewusst, weshalb man mit den Geboten begann. Doch mehr als 600 Euro wollte man dem Ehepaar nicht zahlen, sodass der Deal platzte.

"Ja, Grenze ist Grenze und die lag bei 700 Euro. Deshalb nehme ich ihn wieder mit", erklärte Joachim entschlossen. Das Erbstück bleibt also vorerst weiterhin in der Familie.