Hosen-Wirbel bei "Bares für Rares": Kollegen spotten über Kulthändler Walter Lehnertz
Köln - Harter Tag für Walter Lehnertz (59) bei "Bares für Rares": Dem Kult-Händler geht am Ende nicht nur der Deal durch die Lappen, er muss sich auch noch von den Kollegen verspotten lassen.
Thomas und Erwin aus Hessen sind mit einer XXL-Buxe von Levi's in das Pulheimer Walzwerk gereist. Es handelt sich dabei um einen Scherzkauf vom Trödelmarkt, wie die beiden im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (64) offenbaren.
"Das war Werbung für eine der ältesten Jeansmarken überhaupt", erklärt Experte Detlev Kümmel zur Geschichte des überdimensionalen Beinkleids. Denn Levi Strauss & Co. hat die Blue Jeans maßgeblich mit erfunden.
Weiter doziert der 58-Jährige, dass die Levi's 501 nach 150 Jahren noch immer fast unverändert ist und anfangs als robuste Arbeitshose gedacht war. Auch auf der XXL-Jeans finden sich die bekannten Doppelnähte und Nieten an den Taschen.
Die Herstellung datiert Kümmel in die 1960er- bis 1980er-Jahre. Damals habe Levi's in der Werbung schon immer mit Dimensionen gespielt. Er erinnert sich etwa an eine Cowboy-Statue und einen Heißluftballon, die jeweils schon mal eine solche Giga-Hose trugen.
In Erinnerung an die ikonische Jeans wünschen sich die Verkäufer "am liebsten 501 Euro" für ihr Fundstück, doch realistisch betrachtet wären sie auch mit 200 bis 300 Euro zufrieden. Kümmel hält sogar bis zu 350 Euro für möglich.
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XXL-Hose für Walter Lehnertz? "Dann lasse ich mir den Magen verkleinern!"
Als die XXL-Hose im Händlerraum enthüllt wird, hagelt es sofort flotte Sprüche. "Endlich eine Hose, die dir passt, Waldi", spottet Julian Schmitz-Avila (39) und sorgt damit bei den anderen Kollegen am Tisch für herzliches Gelächter.
Waldi bleibt trotz des Affronts cool und betont: "Also, wenn ich da einmal reinpasse, dann lasse ich mir den Magen verkleinern!" Die Maße sorgen aber bei allen Anwesenden für Staunen. "76 Breite und 45 Länge", liest Schmitz-Avila beeindruckt vor. Und: "501, das ist der Klassiker."
Jos van Katwijk eröffnet die Auktion anschließend mit 100 Euro für "ein tolles Ding". Bei 140 Euro gerät die Verhandlung jedoch bereits ins Stocken. "Das ist eigentlich noch ein bisschen wenig", kommentiert Thomas enttäuscht.
Und sein Vater ergänzt: "Wenn man in der Eifel einen auf dicke Hose machen will, dann muss man sowas haben." Lehnertz fühlt sich angesprochen. "Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich biete aber trotzdem 160 Euro", erklärt er.
Im Bieter-Duell mit van Katwijk steigt der Preis immerhin noch auf 310 Euro. Im Freudentaumel seines Triumphs steigt der Niederländer gleich selbst in die Hose. Und Lichter scherzt: "Wahnsinn, das nenne ich mal eine Diät, oder ist das die Buxe von Waldi gewesen?"
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares