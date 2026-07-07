Hosen-Wirbel bei "Bares für Rares": Kollegen spotten über Kulthändler Walter Lehnertz

Köln - Harter Tag für Walter Lehnertz (59) bei " Bares für Rares ": Dem Kult-Händler geht am Ende nicht nur der Deal durch die Lappen, er muss sich auch noch von den Kollegen verspotten lassen.

Erwin und sein Sohn Thomas aus Hessen wollen bei "Bares für Rares" eine XXL-Jeans von Levi's verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Thomas und Erwin aus Hessen sind mit einer XXL-Buxe von Levi's in das Pulheimer Walzwerk gereist. Es handelt sich dabei um einen Scherzkauf vom Trödelmarkt, wie die beiden im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (64) offenbaren.

"Das war Werbung für eine der ältesten Jeansmarken überhaupt", erklärt Experte Detlev Kümmel zur Geschichte des überdimensionalen Beinkleids. Denn Levi Strauss & Co. hat die Blue Jeans maßgeblich mit erfunden.

Weiter doziert der 58-Jährige, dass die Levi's 501 nach 150 Jahren noch immer fast unverändert ist und anfangs als robuste Arbeitshose gedacht war. Auch auf der XXL-Jeans finden sich die bekannten Doppelnähte und Nieten an den Taschen.

Die Herstellung datiert Kümmel in die 1960er- bis 1980er-Jahre. Damals habe Levi's in der Werbung schon immer mit Dimensionen gespielt. Er erinnert sich etwa an eine Cowboy-Statue und einen Heißluftballon, die jeweils schon mal eine solche Giga-Hose trugen.

In Erinnerung an die ikonische Jeans wünschen sich die Verkäufer "am liebsten 501 Euro" für ihr Fundstück, doch realistisch betrachtet wären sie auch mit 200 bis 300 Euro zufrieden. Kümmel hält sogar bis zu 350 Euro für möglich.