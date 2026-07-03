Verrückte Szenen bei "Bares für Rares": Bekannte Filmfigur sprengt alle Dimensionen

Köln - Diese Figur lässt bei " Bares für Rares " nicht nur die Händler durchdrehen, sondern auch Horst Lichter (64)! Der Moderator ist sogar so begeistert, dass er den Verkauf abbrechen und das Objekt selbst kaufen möchte.

Monika und Dieter Uhlmann aus Ingolstadt haben eine bekannte Filmfigur mit zu "Bares für Rares" gebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ich liebe ihn", macht der frühere TV-Koch klar, als er das bekannte Nagetier sieht und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Großartig, grandios, irre."

Denn Monika und Dieter Uhlmann aus Ingolstadt haben eine Filmfigur aus Plastik mitgebracht. Genauer gesagt handelt es sich um "Scrat" aus der "Ice Age"-Reihe.

"Ich mag die Filme äußerst gerne", gesteht Lichter und outet sich als Fan: "Sid ist eine Legende."

"Wir müssen hier abbrechen, weil ich will es haben", scherzt der 64-jährige Entertainer dann noch, bevor Experte Detlev Kümmel (58) sich der Sache annimmt.

Das Hörnchen sei das Markenzeichen der fünfteiligen Filmreihe "Ice Age", die insgesamt rund 3,2 Milliarden Euro eingespielt hat, wie der Sachverständige weiß.

"Da gehört natürlich auch ein bisschen Merchandising dazu", so Kümmel, der zudem erkennt, dass die mitgebrachte Filmfigur vom ersten Film stammt und um 2002 als Aussteller produziert worden sei.