Irre Nummer bei "Bares für Rares": Frau akzeptiert Gemälde statt Geld

Köln - Eine Verkäuferin sorgt bei " Bares für Rares " mit einer irren Geschichte, in dem ihr Gemälde eine Rolle spielt, für Unterhaltung. Das Bild entpuppt sich aber auch als Sensation, was nicht nur den Experten begeistert.

Edith Ribinski (61) aus Bad Abbach möchte bei "Bares für Rares" ein Gemälde verkaufen, welches sie von einem ehemaligen Mieter bekommen hat. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Geschichte dieses Kunstwerks, welches Edith Ribinski (61) aus Bad Abbach bei Regensburg mit in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln mitbringt, ist kurios.

"Ich habe vor 20 Jahren meine Wohnung an eine kleine Familie vermietet", verrät die Verkäuferin aus Bayern.

Als dann jedoch eine höhere Nebenkostennachzahlung fällig gewesen sei, sei der Mieter mit diesem besagten Bild nach Hause gekommen. "Der Künstler hat es ihm wohl geschenkt. Und er hat es mir dann angeboten und so hab ich's in Zahlung genommen", erklärt die 61-Jährige.

"Das war aber lieb von dir", zeigt sich Moderator Horst Lichter (63) gerührt von der Geste der Verkäuferin, die auf "ein paar Hundert Euro" verzichtet habe.

Allerdings entpuppt sich das Kunstwerk als Sensation! "Sie haben ein wunderschönes Blatt eines ganz großen deutschen Künstlers mitgebracht", weiß Experte Albert Maier (77).

Das Gemälde stamme nämlich von Sigmar Polke, der einst in Düsseldorf studiert und anschließend einen Malstil geprägt habe. Und zwar den Kapitalistischen Realismus.