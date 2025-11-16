Irrsinn bei "Bares für Rares": Verkäufer spottet über eigenes Objekt, Horst Lichter bricht eine Lanze

Köln - So eine Geschichte erlebt man bei " Bares für Rares " auch eher selten. Ein Verkäufer spottet über sein eigenes Objekt. Doch dann bricht Moderator Horst Lichter (63) eine Lanze.

Kornelia Lange und Achim Krautkremer möchten ein seltenes Schild bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Achim Krautkremer und Kornelia Lange begeben sich mit einem ungewöhnlichen Mitbringsel im Gepäck in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

Der Rentner hat eine Sammelleidenschaft, die seine Frau jedoch nicht teilt. Daher ist sie froh über jedes Stück, das das gemeinsame Haus verlässt.

Mitgebracht haben die beiden ein Schild, das "das Feindbild eines jeden Steuerzahlers" sei, wie Achim den Gegenstand nennt.

Doch mit seiner Aussage rennt der Rentner beim früheren TV-Koch Lichter keine offenen Türen ein - ganz im Gegenteil. "Man muss ja immer beide Seiten sehen", so der 63-Jährige, der ausführt: "Ohne das Finanzamt nimmt der Staat nichts ein und kann nichts ausgeben für das, was wir alle gerne hätten."

Zudem stellt der Entertainer klar, dass er "mit denen keinen Ärger" gehabt habe.