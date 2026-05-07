"Kenne jemanden, der sauer ist ...": "Bares für Rares"-Händler bemitleidet Horst Lichter

Köln - Horst Lichter (64) ist das Gesicht von " Bares für Rares ". Aber dass ein Händler der beliebten ZDF-Trödelshow Mitleid mit dem Moderator zeigt, kommt eher selten vor.

Horst Lichter (64) schwärmt geradezu vom kleinen Motorrad, welches Christiane Wolf (65) mit zu "Bares für Rares" gebracht hat. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Das ist wieder mal ein Objekt, wo ich gerne Händler wäre", stellt der frühere TV-Koch Lichter beim ersten Anblick des "heißen Ofens" klar.

Denn Christiane Wolf (65) hat ein kleines Motorrad mit in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks mitgebracht, welches einst zu einem Kinderkarussell gehört habe.

Allerdings habe die Augenoptikerin aus Düsseldorf das Zweirad für andere Zwecke genutzt, denn es habe dort gestanden, um "darauf Kindern Brillen anzupassen".

Der 64-jährige Moderator kommt aus dem Schwärmen gar nicht heraus und erkennt, dass einige Bauteile sogar aussehen wie Originalteile.

"Die Alu-Blinker kenne ich, die sind von BMW und werden teuer gesucht", gibt Lichter preis.

Tatsächlich stamme das Motorrad aber vom Brüsseler Hersteller Lenaerts, der zunächst Fahrräder und später auch Modelle für Fahrgeschäfte entwickelt habe, wie Experte Detlev Kümmel (58) weiß.

Durch die gut erhaltenen Sitzbezüge aus Kunstleder solle "das Modell an das weltbekannte Motorrad Indian Chief erinnern, bleibt aber natürlich stilisiert", erklärt der Sachverständige.