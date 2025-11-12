Böses "Bares für Rares"-Fiasko für Mutter-Tochter-Duo: Lichter muss Auftritt beenden

Köln - Mit einer kostbaren Vase im Gepäck entern Thyra Lynn Goldammer und ihre Mutter Britta das " Bares für Rares "-Studio. Wenige Augenblicke später muss Horst Lichter (63) den Auftritt jedoch abbrechen!

Thyra Lynn Goldammer (r.) und ihre Mutter Britta aus Hamburg wollen bei "Bares für Rares" eine Glasvase zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Meine Oma hat immer gesagt, sie ist etwas ganz Besonderes", erklärt die Verkäuferin aus Hamburg zuversichtlich, bevor sie mit ihrem zerbrechlichen Erbstück die heiligen ZDF-Trödelhallen im Pulheimer Walzwerk bei Köln betritt.

Weil sie für das klobige Gefäß keinerlei Verwendung hat, möchte Thyra Lynn es unbedingt loswerden. "Es ist überhaupt nicht mein Stil", stellt das Nordlicht klar und fügt ergänzend noch hinzu: "Ich weiß auch nicht, wo ich sie hinstellen soll."

Laut Experte Colmar Schulte-Goltz (52) handelt es sich bei dem Mitbringsel um eine Glasvase, die mehrfach mit anderen Farben aufgeschmolzen wurde. Das Flieder-Dekor deute auf eine Herstellung um 1900 hin - also eindeutig Jugendstil.

Ein Schriftzug an der Seite gibt Aufschluss über den Miterfinder dieser Technik: Émile Gallé (1846 - 1904). Anschließend übergibt der Sachverständige das Objekt an Horst Lichter. Der bemerkt sofort: "Die ist aber schwer. Das ist ein Oschimann!" Genau darauf wollte Schulte-Goltz hinaus.

Das enorme Gewicht resultiere aus den dicken Wänden der Vase, die alles andere als grazil daherkommen. Leider ist das nicht der einzige Mangel, den der Kunsthistoriker im Rahmen seiner Expertise aufdeckt.