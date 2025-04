Krach bei "Bares für Rares": ZDF-Experte verliert Fassung und geht Verkäuferin an

"Junge, Junge! Das würde ich schon gar nicht mehr als Lampe bezeichnen", erklärt ZDF-Moderator Horst Lichter (63), als er das Verkaufsobjekt zum ersten Mal sieht. "Wo habt ihr denn diese Straßenlaterne ... diese Laterne her?", will er von seinen Gästen wissen.

Für 1900 Euro macht Benjamin Leo Leo (52, r.) im Finale den Deal. Sein Kollege Markus Wildhagen (58) schaut in die Röhre. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ach, was ist denn los mit Ihnen? Wie viele Jahre haben Sie die Leuchte schon?!", pöbelt der 57-Jährige in Richtung der Besucherin. Selbst Horst Lichter schaut irritiert. Mit einem Lächeln versucht Kümmel die Situation zu entschärfen, was aber nur so semi gelingen mag.

Nachdem er allen Anwesenden noch den "Bauchnabel" der Lampe gezeigt hat, geht es ums Finanzielle. Petra und Ralf wünschen sich 4000 Euro für ihr Designer-Objekt. Der Experte hält lediglich 2400 Euro für realistisch. Verkaufen wollen die Gäste dennoch.

Das erste Gebot von Wolfgang Pauritsch (52) macht zunächst wenig Hoffnung aufs ganz große Geld. Lediglich 150 Euro wirft der Auktionator aus Österreich in den Ring. Auch Markus Wildhagen (58) und Benjamin Leo Leo (52) zeigen Interesse.

Letzterer erhöht auf 500 Euro und erntet dafür nur ein gleichgültiges "Mmh" seitens des Verkäufers. Also springt Leo Leo im nächsten Schritt gleich mal auf 1100 Euro. Doch auch das ist nicht genug. Am Ende einigt er sich mit Ralf auf eine Summe von 1900 Euro und erklärt: "Ich überlege, ob ich die behalte!"

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.