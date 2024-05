Verkäufer sorgt für Ekelalarm bei "Bares für Rares" - Händler weigert sich, zu bieten!

Thorwald Hey (r.) aus Bückeburg möchte bei "Bares für Rares" ein Fundstück aus der Arztpraxis seines Großvaters verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Thorwald Hey aus Bückeburg (Niedersachsen) hat bei seinem Besuch im Pulheimer Walzwerk bei Köln ein kleines Taschen-Fläschchen mitgebracht. Dieses hatte er einst in der Arztpraxis seines Großvaters entdeckt und behalten.

Als der Sachverständige sofort mit seiner Expertise loslegen will, fällt ihm Horst Lichter (62) ins Wort. "Halt, jetzt muss ich erstmal fragen, wie ein Herr Doktor an so ein Parfüm-Flakon kommt", so der Moderator.

Maier scherzt: "Ja, dann frag mal. Da wird's dir sicher gleich den Magen umdrehen!". Noch schüttelt sein Gegenüber ungläubig den Kopf, wird jedoch wenig später eines Besseren belehrt. Es handelt sich bei dem Objekt nämlich um eine Spuckflasche für Hustende!

Nach dieser Erklärung ändert sich Lichters Gesichtsausdruck schlagartig von interessiert zu angewidert. Er muss sogar ein bisschen würgen. Als Maier dann auch noch die Funktion demonstrieren will, winkt der frühere TV-Koch ab: "Ne, lass!"

Die Spuckflasche diente einst als revolutionäre Erfindung zur Eindämmung von Tuberkulose. Erkrankte husteten in das Gefäß und verhinderten somit ein Herumfliegen der Bakterien. Hergestellt wurde das Objekt zwischen 1880 und 1900.