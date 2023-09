Louis-Vuitton-Koffer bei "Bares für Rares": Fataler Fehler kostet über 10.000 Euro!

Köln - Fassungslosigkeit in der Montagsausgabe (4. September) von " Bares für Rares ". Ein Koffer der Edelmarke Louis Vuitton hätte ein Vermögen einbringen können, wäre da nicht dieser eine fatale Fehler passiert!

Das Ehepaar Veronika und Ralf Ziegler (M.) will bei "Bares für Rares" einen alten Louis-Vuitton-Reisekoffer zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Als Veronika und Ralf Ziegler den Expertenraum betreten, glauben sie, eine echte Luxusrarität in das TV-Studio geschleppt zu haben. "Ein Reisekoffer, zwei Herrschaften. Colmar will hoffentlich nicht weg", ruft Horst Lichter (61) voller Vorfreude.

Die Verkäuferin erzählt, dass die schwere Truhe über viele Jahre in ihrem Keller lagerte. "Es wird in diesem Maß wohl nicht mehr so viele davon geben", lautet ihre Vermutung. Stimmt. Allerdings unterlief ihr nach dem Fund ein folgenschwerer Fauxpas.

Weil der antike Reisekoffer vergilbt und verstaubt war, beginnt sie ihn zu reinigen. Dabei kommt ein Etikett zum Vorschein: Louis Vuitton! Schnell ereilt sie die Erkenntnis, dass es sich bei ihrem Fundstück nicht bloß um irgendeinen Koffer handelt.

Zum Entsetzen von Experte Colmar Schulte-Goltz (50) gesteht Veronika, dass sie bei ihrer unbedachten Reinigungsaktion auch das Leinen entfernt habe, das im Inneren der Holzkiste von 1878 angebracht war.

"Das habe ich alles weggeputzt. Weil das war alles zerstört und fleckig", lautet ihre nachvollziehbare Begründung. Der Kunsthistoriker zeigt sich hingegen fassungslos: "Sie haben eigentlich die Geschichte der Truhe weggeputzt."