125-facher Gewinn! Verkäufer aus Brandenburg räumt bei "Bares für Rares" ab

Köln - Mit einem außergewöhnlichen Mitbringsel im Gepäck kommt ein Verkäufer zu " Bares für Rares ". Zwar wird die Expertise nicht erreicht, aber der Gewinn um das 125-fache gesteigert!

Mario Becker (46) aus Tröbitz in Brandenburg möchte einen "Zufallsfund" bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mario Becker (46) aus Tröbitz in Brandenburg hat die lange Reise ins Pulheimer Walzwerk bei Köln auf sich genommen, um mehr über seinen "Zufallsfund" zu erfahren.

"Mich würde interessieren, wie alt das genau ist. Den Ursprung würde ich gerne erfahren und halt den Wert", verrät der Elektriker aus Ostdeutschland.

Im Gepäck habe der 46-Jährige ein Panorama der gewerblichen Ausstellung von 1896 in Berlin, welches er auf einer Haushaltsauflösung gefunden habe, wie er verrät.

"Das ist ein Panorama, und zwar geht es nicht in die Breite, sondern in die Tiefe", stellt Experte Detlev Kümmel (57) fest.

Das Mitbringsel sei nicht einfach eine Postkartensammlung, sondern es sei wie ein Katalog aufgebaut.

"Die ganzen Industriellen und Kaufleute haben sich zusammengetan und haben diese Gewerbeausstellung ins Leben gerufen. Die ist aber so riesig geworden, dass sie alle Weltausstellungen übertraf", erklärt der Sachverständige. Um die Ausstellung noch besser zu bewerben, habe man dieses Panorama entwickelt.