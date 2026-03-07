Bitteres Ende bei "Bares für Rares": Auf 10.000-Euro-Schätzung folgt der Abbruch

Köln - Ein Vater-Sohn-Duo setzt bei " Bares für Rares " große Hoffnungen in ein Erbstück. Nach einer bombastischen Expertise folgt im Händlerraum jedoch die kalte Dusche - und der Abbruch!

Uwe Epe (l.) und sein Sohn Max wollen bei "Bares für Rares" ein Familienerbstück zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Uwe Epe und sein Sprössling Max haben ein imposantes Schmuckstück mit ins Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Wie der Polizeibeamte gegenüber Horst Lichter (64) verrät, handelt es sich bei dem Diamanten-Collier um ein Andenken an seine verstorbene Mutter.

Seit ihrem Ableben im Jahr 2017 liege das modische Accessoire allerdings nur noch ungenutzt in einer Kommode herum. Im Rahmen der beliebten Trödelshow soll es nun einen neuen Besitzer finden, der es zu schätzen weiß.

Expertin Wendela Horz (56) bekommt beim Anblick des Colliers sofort leuchtende Augen. Als verwendetes Material identifiziert sie 750er-Gold. Eine Prägung deute zudem darauf hin, dass das Schmuckstück einst für den US-Markt produziert worden war.

"Das Design mit dem großen Stein in der Mitte ist eine Hommage an die Art-Déco-Zeit", doziert die Sachverständige. Der große Saphir in der Mitte stamme vermutlich aus Australien oder Madagaskar. Die kleinen Diamanten belaufen sich auf 2,5 Karat.

Satte 9000 Euro wünscht sich Uwe für sein Mitbringsel. Allein der Goldwert betrage 8000 Euro, wie er behauptet. Horz kann die Preisvorstellung sogar noch toppen. Sie taxiert den Wert des Colliers auf "9000 bis 10.000 Euro". Wahnsinn!