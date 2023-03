Mysteriöses Objekt gibt bei "Bares für Rares" Rätsel auf: "Es hat dramatische Beschädigungen"

Köln - Ein mysteriöses Gefäß in Muschelform sorgte bei " Bares für Rares "-Kandidat Lars Breidenbach (57) lange Jahre für Rätselraten. In der heutigen Freitagsfolge bekommt er endlich Aufschluss darüber.

Lars Breidenbach (57) ist froh, dass er endlich mehr über sein Objekt erfährt. © Screenshot/Bares für Rares/ZDF

Der Kandidat aus Freiburg ist Künstler und malt abstrakte Bilder. Doch aus dem kleinen Gefäß, das er vor Jahren von einem Privathändler in Südfrankreich kaufte, wurde auch er als Kenner nicht schlau.

"Ich habe es als Zuckerdose auf dem Esstisch benutzt", erklärt er gegenüber Kunst-Kennerin Wendela Horz (53).

Auch Horst Lichter (60) ist angetan von dem silbrigen Behältnis in Form eines Meeresbewohners. Doch ihm fällt auf: "Da fehlt was. Irgendwas an der Oberfläche. Irgendwas war da anders."

Das kann Expertin Horz schnell bestätigen: "Da fehlt einiges." Die vergangenen circa 150 Jahre hat das Behältnis leider weniger gut überstanden, wie sich herausstellt. "Hier hat jemand mit ganz groben Mitteln die Versilberung heruntergeschliffen", erklärt die Expertin. Warum? Das könne man lediglich mutmaßen.

Sicher ist: Es handelt sich um ein englisches Luxusobjekt aus dem späten 19. Jahrhundert. Genauer gesagt erstand Kandidat Breidenbach vor Jahren einen Löffelwärmer.