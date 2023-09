Nach Fiat-Kalauer: "Bares für Rares"-Händler sprengen den Wunschpreis und zoffen sich!

Experte Sven Deutschmanek (47, r.) und Moderator Horst Lichter (61) nehmen das Fiat-Werbeschild genau unter die Lupe. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Als Liebhaber alter Autos ist Horst Lichter (61) sofort Feuer und Flamme als er in der Donnerstagsausgabe der ZDF-Trödelshow (28. September) den Expertenraum entert und sich vor ihm die alte Emaille-Tafel aufbaut.

"Das ist aber schön! Das ist etwas, was gut in meine Sammlung passen würde", schwärmt der 61-jährige Moderator. Die Regeln der Sendung besagen allerdings, dass er selber nicht mitbieten darf. Träumen ist dagegen erlaubt.

"Das Schild habe ich auf einer Oldtimer-Messe gefunden. Es passte zu meinem alten Fiat, und dann habe ich es mir zu meinem 25. Geburtstag gekauft", erklärt Studiogast Jens Bellmann (51).

Experte Sven Deutschmanek (47) mimt erst einmal den Quizmaster. Von Oldtimer-Fan Lichter will er wissen: "Wofür steht Fiat?" Der passionierte Bartträger ist an diesem Tag zum Scherzen aufgelegt und antwortet: "Fehler in allen Teilen."

Ganz so schlimm ist es um das Mitbringsel aber nicht bestellt. Dennoch findet Deutschmanek am Rand einige rostige Stellen und Abplatzer. Dies sei aber nicht weiter tragisch, denn das Hauptmotiv ist nach wie vor in einem "sehr guten Zustand".