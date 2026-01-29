Novum bei "Bares für Rares": Experte hat Probleme und muss Hilfe holen

Köln - Das hat man bei " Bares für Rares " auch noch nie gesehen: Ein Erbstück stellt Experte Detlev Kümmel (57) vor große Probleme, weshalb er den Rat einer Kollegin benötigt.

Ingrid Klinger (78) aus Köln kommt mit einem besonderen Erbstück zu "Bares für Rares". © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mit einem alten Silbertablett in der Hand kommt Ingrid Klinger (78) aus Köln in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks. Die Rentnerin habe die Silberware einst von ihrem Vater vererbt bekommen.

"Etwas stört mich an dem Tablett", gesteht Moderator Horst Lichter (64) beim Anblick des Servierbretts. Der Grund: Es ist eine Münze eingearbeitet.

"Da ist ja das ganze Tablett hinüber", findet der frühere TV-Koch.

Dann nimmt sich der Sachverständige dem Objekt an, doch er hat ein Problem. "Ich kann keinen Goldtest bei der Münze machen", erklärt der Experte, denn er müsse dafür die Münze aus dem Tablett entfernen, doch das würde beides zerstören.

Daher sorgt der 57-jährige Kümmel für ein Novum. Er will eine zweite Expertenmeinung hören, weshalb er Dr. Heide Rezepa-Zabel (60) mit ins Boot holt.