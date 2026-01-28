"Könnt ihr mal ruhig sein?!": "Bares für Rares"-Händler geht seine Kollegen an

Köln - Große Aufregung um eine Bronze bei " Bares für Rares ": Die Statue sorgt im Händlerraum für Ekstase und zwingt Wolfgang Pauritsch (53) dazu, seine Kollegen zu ermahnen.

Sabine und Andreas Walter aus Dortmund wollen bei "Bares für Rares" eine Bronze verkaufen, die sie vom Vater des Verkäufers bekommen haben. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mitgebracht haben das gute Stück Sabine und Andreas Walter aus Dortmund. "Das passt so gar nicht in unseren Wohnraum", stellt die Verkäuferin klar und ergänzt: "Ich mag sie nicht."

Ihr Gatte ist da jedoch anderer Meinung denn er möge "das schöne, runde Mädchen", doch schlussendlich habe sich seine Ehefrau durchgesetzt.

Die Bronze habe der Vater von Andreas einst erworben, das sei jedoch schon lange her, wie er gegenüber Moderator Horst Lichter (64) verrät.

Nach der Vorstellungsrunde nimmt sich Expertin Dr. Friederike Werner (64) der Statue an. Die Kunsthistorikerin und Ägyptologin erkennt, dass es sich um eine "Träumende" handelt, die vielleicht "gerade aus dem Bade entstiegen" sei oder gleich baden gehe.

Hergestellt worden sei das Objekt vom Bildhauer und Hochschullehrer Harry Liebmann, der "viel in der Welt unterwegs", gewesen sei und unter anderem für Meissen und die KPM gearbeitet habe.