"Könnt ihr mal ruhig sein?!": "Bares für Rares"-Händler geht seine Kollegen an
Köln - Große Aufregung um eine Bronze bei "Bares für Rares": Die Statue sorgt im Händlerraum für Ekstase und zwingt Wolfgang Pauritsch (53) dazu, seine Kollegen zu ermahnen.
Mitgebracht haben das gute Stück Sabine und Andreas Walter aus Dortmund. "Das passt so gar nicht in unseren Wohnraum", stellt die Verkäuferin klar und ergänzt: "Ich mag sie nicht."
Ihr Gatte ist da jedoch anderer Meinung denn er möge "das schöne, runde Mädchen", doch schlussendlich habe sich seine Ehefrau durchgesetzt.
Die Bronze habe der Vater von Andreas einst erworben, das sei jedoch schon lange her, wie er gegenüber Moderator Horst Lichter (64) verrät.
Nach der Vorstellungsrunde nimmt sich Expertin Dr. Friederike Werner (64) der Statue an. Die Kunsthistorikerin und Ägyptologin erkennt, dass es sich um eine "Träumende" handelt, die vielleicht "gerade aus dem Bade entstiegen" sei oder gleich baden gehe.
Hergestellt worden sei das Objekt vom Bildhauer und Hochschullehrer Harry Liebmann, der "viel in der Welt unterwegs", gewesen sei und unter anderem für Meissen und die KPM gearbeitet habe.
"Bares für Rares"-Expertin überrascht das Ehepaar mit ihrer Schätzung
Das Faszinierende an dem Werk sei nach Aussage der Sachverständigen, dass der Künstler gedanklich das Jugendstilige, Symbolistische und das Erotische verlassen habe und "nicht einfach eine nackte Nymphe" darstelle.
Mit der Statue welche er zwischen 1910 und 1915 angefertigt habe, sei er "in der Moderne angekommen."
Allerdings sei die Bronze nicht mehr im allerbesten Zustand, denn es gebe einen kleinen Abplatzer am Sockel und zwei kleine Kratzer an der Seite und dem Rücken.
Dennoch möchte das Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen 600 bis 800 Euro für das gute Stück haben. Doch was sagt die Expertin? Die 64-Jährige überrascht und schätzt die Bronze sogar auf 1200 bis 1800 Euro.
Im Händlerraum angekommen sorgt das Kunstwerk für Begeisterung. Wolfgang Pauritsch ist der Erste, der ein Gebot machen will, doch er kommt nicht weit, da seine Kollegen immer wieder dazwischen reden. "Könnt ihr mal ruhig sein?!", ermahnt er die anderen Händler daher und ergänzt: "Ich mache jetzt ein Gebot wie eine Umarmung - 1000."
Doch das scheint die beiden Verkäufer nicht zu beeindrucken, weshalb die Händler noch etwas drauflegen müssen. Schlussendlich bietet Christian Vechtel (51) 1420 Euro und schnappt sich die Bronze.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares