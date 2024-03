"Bares für Rares"-Besuch endet mit Super-GAU: Show-Kandidatin gehen 10.250 Euro flöten

Köln - Vor ihrem Besuch bei " Bares für Rares " hat Vera Schenk den Wert ihres Objekts schon im Internet recherchiert. Im Nachhinein hätte sie wohl besser darauf verzichtet, dann wäre ihr ein böses Erwachen in der Show erspart geblieben!

Veras Schenk (r.) aus Schifferstadt möchte bei "Bares für Rares" ein Öl-Gemälde von Fritz Halberg-Krauss verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Verkäuferin aus Schifferstadt hat ein Öl-Gemälde mit in das ZDF-Studio im Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Das Werk sei ihr bei Renovierungsarbeiten in ihrem Elternhaus in die Hände gefallen. Jetzt soll es zu Geld gemacht werden.

"Ein stimmungsvolles Gemälde", schwärmt Moderator Horst Lichter (62). Sein Experte Detlev Kümmel nennt weitere Details. "Das Bild stammt von Fritz Halberg-Krauss", so der Sachverständige. Es sei ein Öl-Gemälde im spät-impressionistischen Stil.

"Vermutlich ist es in den 30er oder 40er Jahren entstanden", erklärt Kümmel. Der Zustand sei gut, nur mit dem Rahmen ist der Experte unzufrieden. "Da sind so Abplatzer", moniert auch Lichter. Das Gemälde hingegen weist keine Beschädigungen auf.

Doch was ist das Bild wert? Bei ihrer Online-Recherche erfuhr Schenk, dass für Arbeiten des Münchener Malers durchaus Preis bis zu 11.000 Euro erzielt werden. Sie sei aber auch mit 3000 Euro zufrieden. Beide Zahlen entpuppten sich als Luftschloss.

"Vergessen Sie diesen Preis ganz schnell wieder", stellt Kümmel klar. Es handele sich bei dem Gemälde nicht um große Kunst, sondern um Massenware. Deswegen hält der Experte maximal 600 bis 800 Euro für realistisch.

Was für eine Enttäuschung!