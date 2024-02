Paukenschlag bei "Bares für Rares": Verkäufer lehnt Mega-Gebot für Goethe-Objekt ab

Bereits die Lupe und weißen Handschuhe des Experten Detlev Kümmel (55) signalisieren Moderator Horst Lichter (62), dass es sich um ein wertvolles Objekt handelt. "Da traue ich mich ja fast nicht, dich anzusprechen", so der Entertainer, der dann von dem Galeristen wissen möchte, was los ist.

Die Händler sind über den Expertisenpreis sehr überrascht. © ZDF

"Es handelt sich nicht um ein Gedicht von Goethe, das wäre der Knaller an diesem Tag", klärt der Experte auf. Denn es ist ein Brief vom 13. Oktober 1780, den Goethe auch nicht selbst verfasst, sondern "nur" signiert hat.

Der Dichter habe das Exemplar offiziell unterschrieben, als er in Weimar am Hof ein Amt innehatte. "Damals war er schon berühmt und Herzog Carl August wollte sich mit seinem Namen schmücken", so Kümmel.

Doch wie viel kann der Verkäufer für den Brief bekommen? Sein Wunschpreis liegt bei 3000 Euro. Aber was sagt der Experte? Kümmel taxiert den Brief auf 2500 bis 3000 Euro. Ein "teures Autogramm", schmunzelt Lichter und überreicht die Händlerkarte an den Verkäufer.

Zwar stößt das Goethe-Schriftstück im Händlerraum auf Interesse, doch ernstzunehmende Gebote gibt es nicht. Das höchste Gebot macht Wolfgang Pauritsch (51) mit 2000 Euro. Das ist dem Berliner jedoch bei weitem nicht hoch genug, sodass er das Objekt wieder einpackt.

"Bares für Rares" läuft immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab in der Mediathek.