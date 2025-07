"Bares für Rares"-Verkäufer hofft auf 50 Euro: Was dann passiert, sah keiner kommen

Maschinenbauingenieur Paul Hafner (r.) aus Neresheim (Baden-Württemberg) ist im Auftrag eines Freundes zu "Bares für Rares" gekommen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ich vermute mal, es ist ein Stoffelefant", merkt Horst Lichter (63) richtigerweise an, als er den Maschinenbauingenieur aus Neresheim (Baden-Württemberg) in den heiligen ZDF-Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln begrüßt.

Sein Gegenüber offenbart dem Moderator anschließend auch, dass er nur als Vertreter angereist ist und der Dickhäuter eigentlich einem guten Freund gehört. "Der hat ihn als Kleinkind geschenkt bekommen", so der Verkäufer.

Wie Experte Sven Deutschmanek (48) erkennt, handelt es sich bei dem feilgebotenen Exemplar um einen Reit-Elefanten auf Rollen. Die Herstellung datiert er auf Mitte oder Ende der 1950er-Jahre durch die Firma Steiff.

Wird an einem Bändchen am Rücken des Rüsseltieres gezogen, ertönt ein Tierlaut, der allerdings eher an "eine Bärenstimme" oder "eine Brummstimme" erinnert als an ein lautes Tröten. Ansonsten sei der Elefant für sein Alter "in perfektem Zustand".

Der Wunschpreis von Hafners Kumpel beträgt 50 Euro. Lichter findet das "zu wenig". Sein Experte sieht das ganz genauso. "Das verdreifachen wir!", verkündet Deutschmanek und legt den Schätzpreis auf 150 bis 180 Euro fest.