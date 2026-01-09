Plötzlich Krach im Händlerraum: "Bares für Rares"-Verkäuferin übel abgewatscht

Köln - Freud und Leid liegen bei " Bares für Rares " oft nah beieinander. Diese leidvolle Erfahrung muss auch Verkäuferin Angelika machen. Nach einer guten Expertise wird sie im Händlerraum ganz übel abgewatscht - und zieht beleidigt ab.

Angelika aus Köln möchte bei "Bares für Rares" einen Liebhaber für ihr Schmuckstück finden. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Kölnerin ist mit einer platinierten Stabbrosche in das Pulheimer Walzwerk gereist und möchte einen neuen Liebhaber für ihr Schmuckstück finden. Dass ihr Mitbringsel von hohem Wert ist, davon ist sie komplett überzeugt. Gefährlich …

Zunächst läuft alles nach Plan, denn Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) ist begeistert von dem, was sie da sieht. "Stabbrosche steht typisch für Spießbürgerlichkeit, aber hier haben wir viel mehr: wunderbare Bewegung", schwärmt die 60-Jährige.

Vor allem die gewellte Kontur, die die Diamanten im Übergangsschliff auf beiden Seiten umranden, schien der Sachverständigen zu gefallen: "Eine wunderschöne Fassung mit sogenannten Schattenfugen." Gefertigt worden sei das Objekt zwischen 1910 und 1915.

Nach dieser Lobeshymne ist es anschließend kein Wunder, dass Angelika für ihre Brosche aus 585er-Gold und den 1,2-Karat-Klunkern einen saftigen Wunschpreis in den Raum wirft: "2500 bis 3000 Euro hätte ich schon ganz gerne", so ihre Forderung.

Trotz ihrer vorherigen Begeisterung muss Rezepa-Zabel die Erwartungen deutlich nach unten schrauben. Sie taxiert den Wert auf 1200 bis 1400 Euro. Die Verkäuferin stimmt den Konditionen zu. Horst Lichter (63) überreicht die Händlerkarte.