Regelbruch bei "Bares für Rares": Ratloser Horst Lichter macht sein eigenes Ding
Köln - Eigentlich nimmt Moderator Horst Lichter es bei "Bares für Rares" mit der Händlerkarte ganz genau. Doch in diesem Fall macht der 63-Jährige sein eigenes Ding und begeht quasi einen Regelbruch.
"Wahnsinn", entfährt es dem früheren TV-Koch, als er das Objekt sieht, welches Katrin Bromund (48) aus Curau mit in die beliebte ZDF-Trödelshow gebracht hat. Denn die Verkäuferin ist im Besitz einer riesengroßen Wachskerze - samt der Original-Transportbox - die sie jetzt aber zu Geld machen möchte.
Expertin Friederike Werner (64) weiß, was die Kerze so besonders macht, denn sie erzählt eine Geschichte, wie sie erklärt.
"Wir haben drei Register oder drei Etagen, und hier in dem ganz Untersten, sieht man hauptsächlich Ornamente, die an die Renessaince und an das Mittelalter erinnern. Wir sehen Spitzbuben, wir sehen Blüten, wir sehen Ornamente, die farbig gefasst worden sind", verrät die Sachverständige.
In einer weiteren Partie seien vier Masken samt vier verschiedener Bilder zu sehen. Unter anderem ein Kamelreiter vor der Pyramide von Gizeh, dazu ein Schiff, eine Lokomotive und eine Fabrik. "Ich denke, es geht um die Industrialisierung", vermutet die 64-jährige Kunsthistorikerin und Ägyptologin.
Hergestellt worden sei die überdimensionale Wachskerze in Frankreich, und zwar in der Zeit zwischen 1871 und 1889.
"Bares für Rares"-Expertin kann keinen genauen Schätzpreis abgeben
"Sowas hatten wir noch nie hier", macht Horst Lichter klar - und genau das führt zu einem Problem.
Die Verkäuferin möchte nämlich 3000 Euro für das besondere Stück haben, doch die Sachverständige kann keine genaue Aussage machen. "Also mein Schätzpreis für diese Kerze wäre ab 500 Euro aufwärts", so die Expertin.
Daher muss Horst Lichter einschreiten, der dann sein eigenes Ding macht.
"Meine Liebe, ich erkläre dir mal ganz kurz, was hier passiert. 3000 hättest du ganz gerne, kann ich nachvollziehen. Normalerweise fordere ich ein, dass du sagst: 'Ja, akzeptiere ich und ich würde in dem Bereich verkaufen. Das hier ist aber so außergewöhnlich, so ein Unikat, noch nie dagewesen. Du entscheidest selber, ob du drüben irgendwann abgibst, oder nicht. Sollen wir das mal so machen?", will der 63-Jährige wissen.
Natürlich lässt sich die 48-jährige Kandidatin nicht zweimal bitten und nimmt das Angebot an.
Und auch die Händler sind angetan von der außergewöhnlichen Rarität, sodass David Suppes (37) mit 2000 Euro das höchste Gebot abgibt. Zwar sind das 1000 Euro weniger als gewünscht, dennoch geht Katrin Bromund den Deal ein.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares